これからの予定【経済指標】
【トルコ】
トルコ中銀政策金利（6月）20:00
予想 37.0% 前回 37.0%
【南アフリカ】
製造業生産高（4月）20:00
予想 N/A 前回 0.8%（前月比)
【メキシコ】
鉱工業生産指数（4月）21:00
予想 0.4% 前回 -0.6%（前月比)
予想 0.7% 前回 -1.3%（前年比)
【ユーロ圏】
ECB政策金利（6月）21:15
予想 2.4% 前回 2.15%（ECB政策金利)
予想 2.25% 前回 2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 2.65% 前回 2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)
ドイツ経常収支（4月）時刻未定
予想 N/A 前回 236.0億ユーロ
【米国】
新規失業保険申請件数（05/31 - 06/06）21:30
予想 22.0万件 前回 22.5万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（05/24 - 05/30）
予想 178.6万件 前回 177.7万件（継続受給者数)
生産者物価指数（PPI）（5月）21:30
予想 0.7% 前回 1.4%（前月比)
予想 6.4% 前回 6.0%（前年比)
予想 0.5% 前回 1.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 5.4% 前回 5.2%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
【カナダ】
住宅建設許可（4月）21:30
予想 -3.7% 前回 10.3%（前月比)
※予定は変更されることがあります。
トルコ中銀政策金利（6月）20:00
予想 37.0% 前回 37.0%
【南アフリカ】
製造業生産高（4月）20:00
予想 N/A 前回 0.8%（前月比)
【メキシコ】
鉱工業生産指数（4月）21:00
予想 0.4% 前回 -0.6%（前月比)
予想 0.7% 前回 -1.3%（前年比)
【ユーロ圏】
ECB政策金利（6月）21:15
予想 2.4% 前回 2.15%（ECB政策金利)
予想 2.25% 前回 2.0%（ECB預金ファシリティ・レート)
予想 2.65% 前回 2.4%（ECB限界貸出ファシリティ)
ドイツ経常収支（4月）時刻未定
予想 N/A 前回 236.0億ユーロ
【米国】
新規失業保険申請件数（05/31 - 06/06）21:30
予想 22.0万件 前回 22.5万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（05/24 - 05/30）
予想 178.6万件 前回 177.7万件（継続受給者数)
生産者物価指数（PPI）（5月）21:30
予想 0.7% 前回 1.4%（前月比)
予想 6.4% 前回 6.0%（前年比)
予想 0.5% 前回 1.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想 5.4% 前回 5.2%（食品・エネルギー除くコア・前年比)
【カナダ】
住宅建設許可（4月）21:30
予想 -3.7% 前回 10.3%（前月比)
※予定は変更されることがあります。