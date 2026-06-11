テクニカルポイント ユーロポンド、短期下降トレンドの形状も、持続性は不透明 テクニカルポイント ユーロポンド、短期下降トレンドの形状も、持続性は不透明

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テクニカルポイント ユーロポンド、短期下降トレンドの形状も、持続性は不透明



0.8727 エンベロープ1%上限（10日間）

0.8702 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.8702 200日移動平均

0.8700 一目均衡表・雲（上限）

0.8676 100日移動平均

0.8674 一目均衡表・基準線

0.8665 一目均衡表・雲（下限）

0.8653 21日移動平均

0.8645 一目均衡表・転換線

0.8641 10日移動平均

0.8630 現値

0.8604 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.8555 エンベロープ1%下限（10日間）



ユーロポンドは、短期下降トレンドの形状を示している。ただ、ここ数日間で条件が出揃ったばかりで、まだトレンドの継続性は不透明だ。確認するためには、5月以降のサポート水準となっている0.8630レベルを明確に下抜けることを確認したい。現状、10日線は21日線を下回り、RSI（14日）は42.4と売りバイアス優勢となっている。

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