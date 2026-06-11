テクニカルポイント　ユーロポンド、短期下降トレンドの形状も、持続性は不透明　

0.8727　エンベロープ1%上限（10日間）
0.8702　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.8702　200日移動平均
0.8700　一目均衡表・雲（上限）
0.8676　100日移動平均
0.8674　一目均衡表・基準線
0.8665　一目均衡表・雲（下限）
0.8653　21日移動平均
0.8645　一目均衡表・転換線
0.8641　10日移動平均
0.8630　現値
0.8604　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
0.8555　エンベロープ1%下限（10日間）

　ユーロポンドは、短期下降トレンドの形状を示している。ただ、ここ数日間で条件が出揃ったばかりで、まだトレンドの継続性は不透明だ。確認するためには、5月以降のサポート水準となっている0.8630レベルを明確に下抜けることを確認したい。現状、10日線は21日線を下回り、RSI（14日）は42.4と売りバイアス優勢となっている。