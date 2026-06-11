豪ドルは対ドルでややしっかりも値幅限定的＝オセアニア為替概況



豪ドルは対ドルでややしっかり。朝は0.6990ドルを挟んでの推移から0.7000ドル超えへ上昇。昼前後の0.7000ドル近辺での推移を経て、午後に0.7012ドルを付けた。米軍の対イラン攻撃終了を受けたドル売りが支え。もっとも値幅自体は限定的で落ち着いた動き。



豪ドル円は112.20円前後から午後に112.54円を付けた。ドル円が160.50円台の高値圏もみ合いとなる中、対ドルで豪ドルがしっかりとした動きとなっており、豪ドル円も堅調地合い。



NZドルは0.5800ドルを挟んでの推移。NY市場で0.5830ドルから下げる流れで朝を迎え、朝方0.5786ドルを付けた。その後、米軍の対イラン攻撃終了報道でのドル売りで午前中に0.5800ドル台を回復したものの、昼から午後にかけてはじりじりと下げて0.5791ドルを付けている。



対円でもNY市場で下げが目立ち、朝に92.89円まで下げた。その後93.16円まで反発したものの、午後に93.00円割れとなった。



今週の主な予定

豪州

06/09 09:30 Westpac消費者信頼感指数 （6月） 結果 -2.9% 前回 3.5% （前月比）

06/09 10:30 NAB企業景況感 （5月） 結果 3.0 前回 3.0



NZ

06/09 07:45 製造業活動 （2026年 第1四半期） 結果 2.8% 前回 0.6%

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