福岡市議会の主要会派の議員らが１０日、開会した６月定例会に路上喫煙を規制する条例の改正案を提案した。

天神やＪＲ博多駅周辺の指定地区では、現行の歩きたばこの規制だけでなく、路上で立ち止まっての喫煙も全面的に禁止し、公園や広場などの公共空間も禁煙の対象に加える。加熱式たばこも規制対象とし、分煙施設の整備も明記して受動喫煙防止を進める。

改正するのは、２００３年施行の「人に優しく安全で快適なまち福岡をつくる条例」。指定する路上禁煙地区（天神・大名、博多駅周辺）での歩行中や自転車に乗りながらの喫煙を禁止し、違反者には２万円以下の過料を設けている。ただ、立ち止まっての喫煙や路上以外の公園などは規制の対象外だった。

このため、改正案では、路上喫煙を「不特定多数の者が通行し、又は利用する道路、公園、広場その他の公共の場所で喫煙すること」と明記。指定地区での公園や広場での喫煙も禁止する。

市議などによると、路上喫煙を巡っては、市民から「観光客が多く訪れる中で、こんな環境でいいのか」などといった声が寄せられていた。公園内の喫煙スペースから漏れる煙にも苦情が出ており、市議会では他都市の状況を視察するなどして検討を進めてきた。

改正案が議決されれば、市は１年程度の周知期間を置き、公園などで標識や分煙施設を整備していく方針。提出者の一人の津田信太郎市議（自民）は、「市としてきれいな街をしっかりつくっていくとともに、喫煙者にも分煙施設を整備して、共存できる街づくりを進めたい」と話している。