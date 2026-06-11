雑誌の製作業務をフリーランスのライターらに委託した際に取引条件を明示していなかったなどとして、公正取引委員会は１１日、東証プライム上場の出版大手「ＫＡＤＯＫＡＷＡ」（東京）のフリーランス取引適正化法違反を認定し、再発防止を求める勧告を出した。

発表によると、同社は２０２４年１２月〜２５年８月、発刊する月刊誌や書籍などの製作業務をフリーランスのライターやイラストレーターら１１３人に委託する際、報酬の支払期日などの取引条件を書面などで明示していなかった。うち５６人には、電話や打ち合わせの際に口頭で業務を発注していた。

同社では口頭発注が慣習として残ったままで、支払期日も原稿など成果物の中身を確認してから設定していた。支払期日を明示しない場合、成果物を受け取った日に支給しないといけないが、同社は後日に報酬を支払っており、支払い遅延の違反も認定された。支払いが最大で８０日遅れていたケースもあった。

同社は２４年１１月、ライターらに支払う原稿料などを著しく低く抑えたとして、公取委から下請法（現・中小受託取引適正化法）違反（買いたたき）で勧告を受けていた。

また、公取委は１１日、出版社「ヘリテージ」（東京）に対し、８２人のライターらに取引条件を明示していなかったなどとして、同様の勧告を行った。