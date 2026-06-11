１１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１６０円５４銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８５円３８銭前後と同１０銭弱のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では、１６０円５０銭前後で推移しており、午前１０時２０分過ぎには一時１６０円４４銭近辺に軟化。その後、再び１６０円５０銭台に値を戻した。米軍のヘリコプターが撃墜されたことを受け、トランプ米大統領は１０日「イランを非常に激しく攻撃する」と表明。米原油先物相場はＷＴＩ価格が、この日の時間外取引で一時１バレル＝９３ドル台に上昇した。ただ、１６０円台後半に向けては、政府・日銀による為替介入が警戒されており、ドルの上値は重く、１６０円５０銭前後を中心とする一進一退が続いた。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５４７ドル前後と同０．０００６ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS