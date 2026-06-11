扶桑化学工業<4368.T>＝６日ぶりに反発。ここ調整色が強かったが、きょうは半導体周辺株の一角にリバウンド狙いの買いが観測され、同社株も目先売り圧力が一巡したところで押し目買いが優勢となっている。リンゴ酸やクエン酸などの果実酸で世界的だが、マーケットで注目されているのは半導体ウエハー研磨材で必要不可欠の「超高純度コロイダルシリカ」で、グローバルベースでニッチトップの座を不動のものとしている。同商品は半導体製造の重要工程であるファイナルポリッシングスラリー（ＣＭＰ研磨）の主原料として高水準の需要がある。ナノレベルの高精度が求められる半導体の微細化で必須だが、ＡＩ半導体向けでも３Ｄ積層化ニーズなどを取り込み高水準の需要を獲得している。業績もここ数年来飛躍期に突入しており、２７年３月期は売上高が前期比１２％増の８５８億円、営業利益は同２９％増の２４３億円と大幅増収増益でいずれも過去最高を見込んでいる。化学セクターにおいて利益率の高さが際立っていることも投資マネーの食指を動かす。



ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ<4346.T>＝後場物色の矛先向かいストップ高。一気に年初来高値を更新した。きょう午後０時５分ごろ、子会社が生成ＡＩにより加速するＩＰの権利リスクの解決策として、ライセンス管理・収益配分システム「ＫＡＧＡＭＩ Ｇａｔｅ（カガミゲート）」を開発したと発表しており、材料視した買いが集まっている。同システムはＩＰの利用者や種類、利用された範囲・条件をリアルタイムで数値化することで、ライセンス管理と収益分配を実現。今月からテスト運用を始める。



パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス<7532.T>＝底値圏離脱の動き。１０日の取引終了後に発表した５月度の月別販売高状況（速報）で、国内リテール事業の既存店売上高が前年同月比８．１％増となり、４８カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。前年よりも休日が２日多かったことによる押し上げ効果があったことに加えて、季節品と外出関連商品が好調に推移し、全ての商品カテゴリーで前年を上回った。また、値上げが発表された次世代ゲーム機を中心に駆け込み特需が発生したことで、家電製品が売り上げ増に貢献した。なお、全店売上高は同１０．２％増だった。



カラダノート<4014.T>＝ストップ高人気。１０日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）単独決算で、売上高７億３１００万円（前年同期比３２．０％減）、営業利益１億４６００万円（前年同期６５００万円の赤字）、最終利益１億４６００万円（同７３００万円の赤字）と黒字転換したことが好感されている。選択と集中により売上高は減少したものの、ライフイベント領域の拡張を加速させた結果、ファミリーデータ会員数が３４４万人（前年同期比１３．５％増）と順調に拡大したことや、住友生命との協業強化が奏功し黒字転換した。なお、２６年７月期通期業績予想は、売上高１０億５５００万円（前期比１６．９％減）、営業利益２億４４００万円（前期３４００万円の赤字）、最終利益２億４３００万円（同６９００万円の赤字）の従来見通しを据え置いている。また、同時に株主優待制度を再開すると発表しており、これも好材料視されている。



味の素<2802.T>＝急反騰、一気に５０００円台回復。前日まで７営業日続落で約６５０円ほど水準を切り下げ、中期波動の分水嶺である７５日移動平均線も小幅ながら割り込み下値リスクを意識させたが、きょうは動きを一変させ大陽線で切り返してきた。同社が製造する半導体パッケージ基板用絶縁材料（高性能ビルドアップフィルム＝ＡＢＦ）は、同社ならではのアミノ酸製造技術及びそこから派生した有機化学・配合技術を駆使したもので、独占的サプライヤーとして世界の注目を浴びている。前日に半導体受託生産世界最大手のＴＳＭＣ＜TSM＞の５月の月次売上高が発表されたが、前年同月比３０％増で同月としては過去最高水準に達した。主要顧客であるエヌビディア＜NVDA＞の先端半導体製造受託が絶好調で収益を押し上げているが、これを受けてきょうの東京市場ではＴＳＭＣと業績連動性が高いキオクシアホールディングス<285A.T>やイビデン<4062.T>などに買いが向かった。イビデンは味の素のＡＢＦを使って最先端パッケージ基板を製造するという不可分の関係性があり、味の素の株価も強く刺激される格好となっている。



リミックスポイント<3825.T>＝ストップ高。きょう午前９時５５分ごろ、未定としていた２７年３月期の連結業績予想を発表した。売上高予想は４８７億７７００万～５６１億１２００万円（前期比２．７～３．２倍）、営業損益予想は６７億２３００万～１４０億５８００万円の黒字（前期は５４億７７００万円の赤字）とした。各損益は３期ぶりの黒字転換を計画しており、材料視した買いが集まっている。グループが保有する契約数が順調に推移しているエネルギー事業や、市場環境が中長期的に拡大基調にある蓄電ソリューション事業が業績を押し上げるほか、デジタルアセットマネジメント事業の黒字転換を見込む。中東情勢の緊迫化などから売上高及び売上原価に与える影響を合理的に見積もることが困難だったため、従来は業績予想を未定としていたものの、足もとの資源価格及び電力市場価格の推移やグループの保有契約数の動向などから、一定の前提条件を置くことが可能だと判断した。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS