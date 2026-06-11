J2・J3百年構想リーグ5位の鹿児島、村主博正監督の来季続投が決定「J3優勝、J2昇格を達成し、皆さまと喜び合えるように」
鹿児島ユナイテッドFCは11日、村主博正監督(49)が2026-27シーズンも引き続きトップチームの指揮を執ることが決定したと発表した。
村主監督はいわきFCの指揮官やファジアーノ岡山のコーチなどを歴任し、今季から鹿児島の監督に就任。チームはJ2・J3百年構想リーグで40チーム中5位(J3勢最高順位)と躍進した。来季続投にあたり、クラブ公式サイトを通じて以下のようにコメントしている。
「まず、明治安田J2・J3 百年構想リーグを通して鹿児島ユナイテッドFCを支えてくださったファン・サポーターの皆さま、スポンサー企業の皆さま、鹿児島ユナイテッドFCに関わる全ての皆さまに心より感謝申し上げます」
「2026/27シーズンも引き続き監督を務めることになりました。J3優勝、J2昇格を達成し、鹿児島ユナイテッドFCに関わる全ての皆さまと喜び合えるように課題を克服してより強い集団になるように日々努力していきます。来シーズンも共に戦っていきましょう」
村主監督はいわきFCの指揮官やファジアーノ岡山のコーチなどを歴任し、今季から鹿児島の監督に就任。チームはJ2・J3百年構想リーグで40チーム中5位(J3勢最高順位)と躍進した。来季続投にあたり、クラブ公式サイトを通じて以下のようにコメントしている。
「2026/27シーズンも引き続き監督を務めることになりました。J3優勝、J2昇格を達成し、鹿児島ユナイテッドFCに関わる全ての皆さまと喜び合えるように課題を克服してより強い集団になるように日々努力していきます。来シーズンも共に戦っていきましょう」