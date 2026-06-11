ETF売買代金ランキング＝11日大引け
11日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 238745 -2.7 67250
２. <1321> 野村日経平均 46960 9.3 67210
３. <1357> 日経Ｄインバ 44566 58.1 3128
４. <200A> 野村日半導 26248 27.0 4987
５. <2644> ＧＸ半導日株 23751 19.0 4088
６. <1579> 日経ブル２ 22268 19.4 727.1
７. <1360> 日経ベア２ 22222 75.7 76.7
８. <1458> 楽天Ｗブル 19917 -9.8 80230
９. <1615> 野村東証銀行 17872 276.6 682.6
10. <1540> 純金信託 16443 10.7 19520
11. <1306> 野村東証指数 9812 -16.0 406.3
12. <1329> ｉＳ日経 7978 10.5 6692
13. <1398> ＳＭＤリート 7717 -4.4 1827.5
14. <1568> ＴＰＸブル 7418 -7.1 887.8
15. <1330> 上場日経平均 4096 -25.4 67260
16. <1475> ｉＳＴＰＸ 3897 5.0 396.5
17. <1459> 楽天Ｗベア 3607 17.0 126
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 3401 19.7 4146
19. <1542> 純銀信託 3324 -35.2 30010
20. <1320> ｉＦ日経年１ 3239 -3.4 66990
21. <314A> ｉＳゴールド 3149 18.8 311.0
22. <2243> ＧＸ半導体 3016 -6.1 4715
23. <2036> 金先物Ｗブル 2629 8.6 145800
24. <1489> 日経高配５０ 2351 -40.4 3151
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2161 39.2 1929.5
26. <1326> ＳＰＤＲ 1930 7.7 60180
27. <1328> 野村金連動 1716 18.2 15515
28. <1671> ＷＴＩ原油 1657 -5.3 5423
29. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1566 231.1 78
30. <1358> 上場日経２倍 1550 -4.8 128600
31. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1483 21.6 2485
32. <1545> 野村ナスＨ無 1472 -7.2 233.5
33. <1356> ＴＰＸベア２ 1470 14.0 123.4
34. <1655> ｉＳ米国株 1375 21.0 847.3
35. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1320 103.7 541.1
36. <1346> ＭＸ２２５ 1271 -0.3 66720
37. <1580> 日経ベア 1237 146.9 828.0
38. <563A> ＧＸＮデカバ 1223 -21.2 1069
39. <2033> コスピブル 1054 -1.0 108000
40. <1308> 上場東証指数 1029 -28.8 4015
41. <2525> 農中日経平均 1002 26.2 64640
42. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 987 -41.1 72640
43. <2244> ＧＸＵテック 946 48.7 3421
44. <2559> ＭＸ全世界株 864 -17.9 2871
45. <2840> ｉＦＥナ百無 816 -19.5 2661
46. <282A> ＧＸ半導１０ 734 -0.5 2640
47. <521A> ｉＦＦＮＧ金 679 42.9 1769
48. <1571> 日経インバ 674 -40.2 311
49. <1305> ｉＦＴＰ年１ 625 -53.8 4105
50. <213A> 上場半導体株 614 17.6 461.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 238745 -2.7 67250
２. <1321> 野村日経平均 46960 9.3 67210
３. <1357> 日経Ｄインバ 44566 58.1 3128
４. <200A> 野村日半導 26248 27.0 4987
５. <2644> ＧＸ半導日株 23751 19.0 4088
６. <1579> 日経ブル２ 22268 19.4 727.1
７. <1360> 日経ベア２ 22222 75.7 76.7
８. <1458> 楽天Ｗブル 19917 -9.8 80230
９. <1615> 野村東証銀行 17872 276.6 682.6
10. <1540> 純金信託 16443 10.7 19520
11. <1306> 野村東証指数 9812 -16.0 406.3
12. <1329> ｉＳ日経 7978 10.5 6692
13. <1398> ＳＭＤリート 7717 -4.4 1827.5
14. <1568> ＴＰＸブル 7418 -7.1 887.8
15. <1330> 上場日経平均 4096 -25.4 67260
16. <1475> ｉＳＴＰＸ 3897 5.0 396.5
17. <1459> 楽天Ｗベア 3607 17.0 126
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 3401 19.7 4146
19. <1542> 純銀信託 3324 -35.2 30010
20. <1320> ｉＦ日経年１ 3239 -3.4 66990
21. <314A> ｉＳゴールド 3149 18.8 311.0
22. <2243> ＧＸ半導体 3016 -6.1 4715
23. <2036> 金先物Ｗブル 2629 8.6 145800
24. <1489> 日経高配５０ 2351 -40.4 3151
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2161 39.2 1929.5
26. <1326> ＳＰＤＲ 1930 7.7 60180
27. <1328> 野村金連動 1716 18.2 15515
28. <1671> ＷＴＩ原油 1657 -5.3 5423
29. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1566 231.1 78
30. <1358> 上場日経２倍 1550 -4.8 128600
31. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1483 21.6 2485
32. <1545> 野村ナスＨ無 1472 -7.2 233.5
33. <1356> ＴＰＸベア２ 1470 14.0 123.4
34. <1655> ｉＳ米国株 1375 21.0 847.3
35. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1320 103.7 541.1
36. <1346> ＭＸ２２５ 1271 -0.3 66720
37. <1580> 日経ベア 1237 146.9 828.0
38. <563A> ＧＸＮデカバ 1223 -21.2 1069
39. <2033> コスピブル 1054 -1.0 108000
40. <1308> 上場東証指数 1029 -28.8 4015
41. <2525> 農中日経平均 1002 26.2 64640
42. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 987 -41.1 72640
43. <2244> ＧＸＵテック 946 48.7 3421
44. <2559> ＭＸ全世界株 864 -17.9 2871
45. <2840> ｉＦＥナ百無 816 -19.5 2661
46. <282A> ＧＸ半導１０ 734 -0.5 2640
47. <521A> ｉＦＦＮＧ金 679 42.9 1769
48. <1571> 日経インバ 674 -40.2 311
49. <1305> ｉＦＴＰ年１ 625 -53.8 4105
50. <213A> 上場半導体株 614 17.6 461.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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