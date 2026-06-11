　11日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　238745　　　-2.7　　　 67250
２. <1321> 野村日経平均　　 46960　　　 9.3　　　 67210
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 44566　　　58.1　　　　3128
４. <200A> 野村日半導　　　 26248　　　27.0　　　　4987
５. <2644> ＧＸ半導日株　　 23751　　　19.0　　　　4088
６. <1579> 日経ブル２　　　 22268　　　19.4　　　 727.1
７. <1360> 日経ベア２　　　 22222　　　75.7　　　　76.7
８. <1458> 楽天Ｗブル　　　 19917　　　-9.8　　　 80230
９. <1615> 野村東証銀行　　 17872　　 276.6　　　 682.6
10. <1540> 純金信託　　　　 16443　　　10.7　　　 19520
11. <1306> 野村東証指数　　　9812　　 -16.0　　　 406.3
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　7978　　　10.5　　　　6692
13. <1398> ＳＭＤリート　　　7717　　　-4.4　　　1827.5
14. <1568> ＴＰＸブル　　　　7418　　　-7.1　　　 887.8
15. <1330> 上場日経平均　　　4096　　 -25.4　　　 67260
16. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　3897　　　 5.0　　　 396.5
17. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3607　　　17.0　　　　 126
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　3401　　　19.7　　　　4146
19. <1542> 純銀信託　　　　　3324　　 -35.2　　　 30010
20. <1320> ｉＦ日経年１　　　3239　　　-3.4　　　 66990
21. <314A> ｉＳゴールド　　　3149　　　18.8　　　 311.0
22. <2243> ＧＸ半導体　　　　3016　　　-6.1　　　　4715
23. <2036> 金先物Ｗブル　　　2629　　　 8.6　　　145800
24. <1489> 日経高配５０　　　2351　　 -40.4　　　　3151
25. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2161　　　39.2　　　1929.5
26. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1930　　　 7.7　　　 60180
27. <1328> 野村金連動　　　　1716　　　18.2　　　 15515
28. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1657　　　-5.3　　　　5423
29. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　1566　　 231.1　　　　　78
30. <1358> 上場日経２倍　　　1550　　　-4.8　　　128600
31. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1483　　　21.6　　　　2485
32. <1545> 野村ナスＨ無　　　1472　　　-7.2　　　 233.5
33. <1356> ＴＰＸベア２　　　1470　　　14.0　　　 123.4
34. <1655> ｉＳ米国株　　　　1375　　　21.0　　　 847.3
35. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1320　　 103.7　　　 541.1
36. <1346> ＭＸ２２５　　　　1271　　　-0.3　　　 66720
37. <1580> 日経ベア　　　　　1237　　 146.9　　　 828.0
38. <563A> ＧＸＮデカバ　　　1223　　 -21.2　　　　1069
39. <2033> コスピブル　　　　1054　　　-1.0　　　108000
40. <1308> 上場東証指数　　　1029　　 -28.8　　　　4015
41. <2525> 農中日経平均　　　1002　　　26.2　　　 64640
42. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 987　　 -41.1　　　 72640
43. <2244> ＧＸＵテック　　　 946　　　48.7　　　　3421
44. <2559> ＭＸ全世界株　　　 864　　 -17.9　　　　2871
45. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 816　　 -19.5　　　　2661
46. <282A> ＧＸ半導１０　　　 734　　　-0.5　　　　2640
47. <521A> ｉＦＦＮＧ金　　　 679　　　42.9　　　　1769
48. <1571> 日経インバ　　　　 674　　 -40.2　　　　 311
49. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 625　　 -53.8　　　　4105
50. <213A> 上場半導体株　　　 614　　　17.6　　　 461.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース