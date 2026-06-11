11日の日経平均株価は前日比38.00円（0.06％）高の6万4217.27円と反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は535、値下がりは983、変わらずは40と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を157.89円押し上げ。次いでキオクシア <285A>が115.92円、イビデン <4062>が54.31円、太陽誘電 <6976>が32.68円、信越化 <4063>が27.32円と続いた。



マイナス寄与度は69.99円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が52.29円、ＴＤＫ <6762>が39.72円、リクルート <6098>が22.63円、アドテスト <6857>が14.48円と並んだ。



業種別では33業種中11業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、食料品、海運業、化学が続いた。値下がり上位には輸送用機器、証券・商品、非鉄金属が並んだ。



株探ニュース