11日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数178、値下がり銘柄数369と、値下がりが優勢だった。



個別ではカラダノート<4014>、ジーネクスト<4179>、ＢＲＡＮＵ<460A>がストップ高。キャスター<9331>は一時ストップ高と値を飛ばした。タスキホールディングス<166A>、ジェイグループホールディングス<3063>、ＢＲＵＮＯ<3140>、ムービン・ストラテジック・キャリア<421A>、Ｚｅｎｋｅｎ<7371>など7銘柄は年初来高値を更新。クラシコ<442A>、ｐｌｕｓｚｅｒｏ<5132>、海帆<3133>、パワーエックス<485A>、サスメド<4263>は値上がり率上位に買われた。



一方、モイ<5031>、ＧＥＮＤＡ<9166>が一時ストップ安と急落した。Ｌ ｉｓ Ｂ<145A>、ダイブ<151A>、イタミアート<168A>、学びエイド<184A>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>など134銘柄は年初来安値を更新。ＣＩＮＣ<4378>、グリーンエナジー＆カンパニー<1436>、いつも<7694>、レナサイエンス<4889>、クオリプス<4894>は値下がり率上位に売られた。



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