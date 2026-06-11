11日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比7.7％増の5957億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同6.7％増の4251億円だった。



個別ではｉシェアーズ米国リート ＥＴＦ <1659> 、グローバルＸ ＵＳ ＲＥＩＴ・トップ２０ <2018> 、ステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００高配当株 <451A> 、ｉシェアーズ 日本国債３－７年 ＥＴＦ <572A> 、ＮＥＸＴ 香港ハンセン・ベア <2032> が新高値。ＮＥＸＴ 金価格連動型 <1328> 、グローバルＸ ゴールド ＥＴＦ <425A> 、グローバルＸ 防衛テック－日本株式 ＥＴＦ <513A> 、日本バリュー・ボトムアップ株式投資戦略 <585A> 、グローバルＸ 銅ビジネス ＥＴＦ <580A> など30銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が6.60％高、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が4.82％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> が4.07％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が4.04％高、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> が3.63％高と大幅な上昇。



一方、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> は4.27％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ニッケル上場投資信託 <1694> は3.96％安、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> は3.48％安、グローバルＸ チャイナテック・トップ１０ ＥＴＦ <404A> は3.19％安と大幅に下落した。



日経平均株価が38円高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2387億4500万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2840億8200万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が469億6000万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が445億6600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が222億6800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が222億2200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が199億1700万円の売買代金となった。



株探ニュース