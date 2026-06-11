　11日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比7.7％増の5957億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同6.7％増の4251億円だった。

　個別ではｉシェアーズ米国リート　ＥＴＦ <1659> 、グローバルＸ　ＵＳ　ＲＥＩＴ・トップ２０ <2018> 、ステート・ストリート　Ｓ＆Ｐ５００高配当株 <451A> 、ｉシェアーズ　日本国債３－７年　ＥＴＦ <572A> 、ＮＥＸＴ　香港ハンセン・ベア <2032> が新高値。ＮＥＸＴ　金価格連動型 <1328> 、グローバルＸ　ゴールド　ＥＴＦ <425A> 、グローバルＸ　防衛テック－日本株式　ＥＴＦ <513A> 、日本バリュー・ボトムアップ株式投資戦略 <585A> 、グローバルＸ　銅ビジネス　ＥＴＦ <580A> など30銘柄が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　ブロード上場投資信託 <1684> が6.60％高、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が4.82％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　パラジウム上場投資信託 <1675> が4.07％高、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　金先物　ベア　ＥＴＮ <2037> が4.04％高、グローバルＸ　中小型リーダーズ－日本株式 <2837> が3.63％高と大幅な上昇。

　一方、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> は4.27％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　ニッケル上場投資信託 <1694> は3.96％安、グローバルＸ　メタルビジネス－日本株式 <2646> は3.48％安、グローバルＸ　チャイナテック・トップ１０　ＥＴＦ <404A> は3.19％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が38円高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ　日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2387億4500万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2840億8200万円を大きく下回っており低調。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が469億6000万円、ＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が445億6600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が222億6800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が222億2200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が199億1700万円の売買代金となった。

株探ニュース