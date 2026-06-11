日本野球機構(NPB)は11日、5月度の「SMBC信託銀行 ファーム月間MVP賞」の受賞選手を発表。東地区からはロッテの櫻井ユウヤ選手、中地区からは西武の仲三優太選手、西地区からはソフトバンクの廣荑隆太選手が表彰されました。

ファーム・リーグ各地区から、成績優秀で飛躍を期待する選手が表彰される「SMBC信託銀行 ファーム月間MVP賞」。

櫻井選手は昌平高校からドラフト4位で入団すると5月は19試合に出場し、地区トップの24安打、7二塁打、13打点、得点圏打率.478、地区2位の打率.316を記録。先発出場した18試合は全て「4番・サード」として出場するなど、チームの期待の大きさがうかがえます。

プロ6年目の仲三選手は5月は21試合に出場し、地区トップの5本塁打、18打点、地区2位の長打率.562を記録。出場21試合中10試合で長打を放ち、持ち前の長打力を遺憾なく発揮しています。特に5日・オイシックス戦では、本塁打を含む3打数3安打4打点の活躍を見せ、打線の中心として存在感を示しました。

廣荑選手は5月は15試合に出場し、地区トップの打率.365、長打率.519、出塁率.485、地区2位タイの19安打、地区4位の10打点の好成績をマーク。出場した15試合中13試合で安打（うち5試合で複数安打）だけではなく、地区2位タイとなる13個の四球を選び、出場15試合全てで出塁を記録。更には地区トップとなる8二塁打を記録するなど長打力も発揮し、持ち前の打撃センスでチームの月間勝ち越しに大きく貢献しました。

受賞各選手にはファーム・リーグから記念品、株式会社SMBC信託銀行から賞金が贈られます。