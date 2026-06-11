【球宴ファン投票】DeNA・度会隆輝が外野手3位ランクイン 阪神・大山悠輔が30万票突破〈セ・リーグ第14回中間発表〉
NPB(日本野球機構)は11日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第14回中間発表を行いました。
外野手部門で前回4位に後退したDeNAの度会隆輝選手が再び3位にランクイン、ヤクルトの増田珠選手が4位に後退しました。
また、抑え部門ではDeNAの山粼康晃投手が巨人のマルティネス投手を抜き3位に浮上しています。
1塁手部門の阪神・大山悠輔選手が30万票を突破しています。
ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。
▽セ・リーグ ファン投票 第14回中間発表
【先発投手】
1位 山野太一(ヤクルト)154,049票
2位 郄橋遥人(阪神)146,115票
3位 才木浩人(阪神)67,322票
【中継投手】
1位 大勢(巨人)239,084票
2位 星知弥(ヤクルト)146,938票
3位 レイノルズ(DeNA)56,299票
【抑え投手】
1位 キハダ(ヤクルト)290,475票
2位 岩崎優(阪神)126,923票
3位 山粼康晃(DeNA)96,394票
【捕手】
1位 古賀優大(ヤクルト)167,522票
2位 坂本誠志郎(阪神)152,275票
3位 坂倉将吾(広島)127,964票
【一塁手】
1位 大山悠輔(阪神)307,462票
2位 オスナ(ヤクルト)139,753票
3位 筒香嘉智(DeNA)114,460票
【二塁手】
1位 中野拓夢(阪神)246,618票
2位 牧秀悟(DeNA)148,118票
3位 田中幹也(中日)104,254票
【三塁手】
1位 佐藤輝明(阪神)363,353票
2位 武岡龍世(ヤクルト)145,000票
3位 坂本勇人(巨人)76,112票
【遊撃手】
1位 長岡秀樹(ヤクルト)223,584票
2位 村松開人(中日)207,823票
3位 木浪聖也(阪神)128,352票
1位 森下翔太(阪神)396,525票
2位 細川成也(中日)210,234票
3位 度会隆輝(DeNA)196,912票
4位 増田珠(ヤクルト)195,202票
5位 サンタナ(ヤクルト)173,144票