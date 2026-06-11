◇MLB パイレーツ9-8ドジャース(日本時間11日、PNCパーク)

この日、投打二刀流で先発出場したドジャースの大谷翔平選手が、試合後に自身の投球を振り返りました。

前回の投球で指のマメを気にするそぶりを見せていた大谷選手。まず記者からこの日の投球に影響があったかと問われると「いや、それはあまりないです」と否定します。マメによって球種が限られることもなかったと述べ、配球については「全体としてスプリットを使いながらいければよかったかなとは思いますが、スイーパーも真っ直ぐもよかったので、そこで押し切ろうかなと」と語り、マウンド上で考えていたプランを明かしました。

今回、大谷選手は7回途中102球で降板。疲労も影響なかったと語ったあとには、ウィル・スミス選手が欠場(試合後にIL入り)したため、今季初めてダルトン・ラッシング選手とバッテリーを組んだことについて言及。「首振る回数は多めでしたけど、しょうがないです。1回目のバッテリーではあるので、これから組むこともあると思いますし、そこに向けて話し合っていきたいなと思います」と話しました。

また7回にタイムリーを浴びる直前、際どい球がボールとなった場面について振り返り「最後も1、2塁で2つアウトを取ってから、際どいところに行っていたので、チャレンジしようか迷いましたが、信じてチャレンジしたほうがよかったのかなと」と迷いがあったことを打ち明けました。

さらに大谷選手は、記者からスイーパーを投げる際に腕が下がっていることを指摘されると「投げ心地は悪かったです」と答え、「全体的に空振りを取りに行ったのと、そうじゃない球としっかりと区別できているのがよかったところではあると思いますし、真っ直ぐもカット気味でゴロをしっかりと取れる。最後はちょっと甘かった。ちょっとフワッと投げてしまった感じではあるので、そこはもう一つだったかなと思います」と反省点を述べました。