経験豊富な実力者に7回TKO勝ち

ボクシングの大橋ジム興行「フェニックスバトル157」が10日、東京・後楽園ホールで行われた。セミファイナルの54.0キロ契約8回戦では、日本バンタム級3位・坂井優太（大橋）が元東洋太平洋同級王者フローイラン・サルダール（フィリピン）に7回47秒でTKO勝ち。デビュー8連勝を飾った。次世代のモンスターとしても期待がかかる中、確かな実力を示した。戦績は21歳の坂井が8勝（7KO）、37歳のサルダールは36勝（25KO）9敗1分。

序盤から坂井は鋭いジャブで相手を牽制。2回に左ショートでダウンを奪取。再開後も強烈な左ボディーを浴びせ、2度目のダウンを奪った。試合を完全に掌握し、7回にコーナー際で連打を放つ。左右のフックに相手が防戦一方となったところで、レフェリーが試合を止めた。

「ネクストモンスターというところを見せたかった」。坂井はアマ時代に50勝（7RSC＝レフェリーストップコンテスト）2敗の成績を誇り、2022年に世界ユース王者に輝くなどアマチュア7冠。大きな期待を背負って、24年6月にプロデビューした。KO勝利を積み重ねてきたが、今年3月の前戦は判定勝ちでパーフェクトレコードは「6」でストップ。「前回は試合の組み立てが悪かった」と振り返る。

無傷のまま、経験豊富なサルダールと激突。相手は2016年に、同門の先輩であるWBC世界バンタム級王者・井上拓真（大橋）と対戦し、ダウンを奪ったことがある。世界挑戦の経験もある実力者を終始圧倒し「今回は太田（光亮）トレーナーとしっかりコツコツやってきて、その通りに実践できた。結果を出せて良かった」と喜んだ。

同日の興行には坂井のほか、片岡雷斗とその弟・叶夢。そして藤木勇我と大橋ジムのホープ4人が登場。「片岡兄弟、藤木勇我は自分よりも優れたところをたくさん持っている」とリング上のインタビューで同門の仲間たちを立てた。

東洋太平洋バンタム級、日本同級でそれぞれ3位にランクインしている。タイトル戦も見据える中で「自分自身はいつでもできるように日々の練習をがんばりたい」と力を込めた。



（THE ANSWER編集部・澤田 直人 / Naoto Sawada）