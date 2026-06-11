元宝塚歌劇のトップスターで女優・紫吹淳と俳優・伊原剛志が１１日、東京芸術劇場シアターイーストで開幕したミュージカル「アーネスト・シャクルトンに愛されて」（岡粼育之介演出、全１８公演）の取材会に登場した。

日本初演のオフ・ブロードウェーミュージカルで、子育てと仕事に追われるシングルマザー（紫吹）がひょんなことでタイムスリップし、南極探検家（伊原）と出会い恋に落ちる冒険劇。開幕を迎えた紫吹は、「（作中の）楽曲の大変さっていうのは、本当に出会ったことない。宝塚のトップの時代より大変な作品に、ついに出会ってしまった」と本音を告白。「楽曲に映像が加わることによって、さらにダイナミックになっている」と胸を張った。

日本初演の難しさについては「大半の方がこの作品を知らない中で作品をお届けする難しさと、世に（作品を）つないでいくには私たちかかっているという難しさを感じています。一人ひとり大切なこと、忘れていそうなことがテーマになっているので、大切に生きるヒントが集まっている作品というのをお届けしたい」と意気込んだ。