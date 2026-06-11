◆カーリング日本選手権 第４日（６月１１日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

女子の２次リーグ（Ｌ）がスタートし、ＳＣ軽井沢クが、札幌国際大を延長戦の末７―６で退け５連勝。さらに、前回準Ｖの北海道銀行はグランディールを９―７で破って、こちらも１次Ｌから負けなしの５連勝で決勝トーナメント進出を決めた。

ＳＣ軽井沢クは、序盤リードしていたが、第９エンド（Ｅ）で２点を奪われると最終１０Ｅで追いつかれた。それでも、慌てることなく、声をかけ合いチームは結束し、第１１Ｅで１点をつかみ取って勝負を決めた。スキップの上野美優は「タイトゲームをしっかりやり切ろうと話していた。ぎりぎり耐えられたといういい面もあれば、少しピンチな部分も出てしまったのでそこはチーム内で次の試合に向けて確認していきたい」と話した。

北海道銀行は序盤から得点を重ねて後半に差を詰められたものの、そのまま押し切った。仁平美来は「１つ１つショットを決めて、最後は勝ちにもっていくことができているのは大きい」と自信を見せた。

両チームともに２０代が中心の新世代。ＳＣ軽井沢クは１次リーグで五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレを８―０で撃破、北海道銀行も五輪代表チーム、フォルティウスを７―５で退け、ともにお姉さんチームに勝利。フォルティウスの吉村紗也香が「厳しい戦い」と話すように、若いチームが急成長を遂げ、女子は戦国時代に突入した。ロコ・ソラーレは１次Ｌで敗退した。優勝の行方は？ 最後まで目が離せない戦いが続く。