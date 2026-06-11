第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）北北海道大会の組み合わせ抽選会が行われた。南北分離前を含め１１度決勝に進出している旭川東は、２７日の初戦（２回戦）で東川と対戦。旭川スタルヒンから帯広の森を経て、北広島のエスコンフィールド北海道で初優勝を目指す。

くじを引いた旭川東の以後瑛太主将（３年）は、組み合わせ表を見て苦笑いを浮かべた。初戦こそ地元旭川開催だが、３回戦（ベスト３２）〜準々決勝までは帯広での試合が決定。さらに３回戦では、早くも同地区である旭川龍谷―旭川永嶺の勝者と対戦することになり、「旭川での試合を狙ってました。（移動が）ちょっと大変かなと思いますけど、いつもと違った環境でも自分たちの野球をしたい」と話した。

２３年ぶりに出場した春の全道では、強豪・北海に０―９の７回コールドで敗戦。５投手によるノーヒットノーランで敗れた。レベルの差を痛感し、「守備も打撃も、基本的な能力で劣っていると感じた。出た課題をしっかりつぶしていきたい」。夏の開幕に向けて走攻守でレベルアップを図っている。

夏は北海道大会、北北海道大会で１１度決勝進出を果たしているが、いずれも準優勝。直近では、慶大・今津慶介内野手（４年）が３年時の２２年に甲子園にあと１勝まで迫った。

４年前は春地区予選敗退から決勝まで駆け上がり、旭川大高（現旭川志峯）に１―７で敗戦。あと一歩で聖地には届かなかったが、偉大な先輩はその後、大学日本代表候補に選出され、現在開催中の全日本大学選手権でも４強入りを決めている。今年の冬に学校で顔を合わせたという以後主将は「あの代の活躍のおかげで公立高校にも夢があるというか、甲子園に行ける道を導いてくれたと思う。自分たちの代で初出場を目指す」。１９０３年の創部以来届いていない大舞台へ。旭川の秀才軍団が長距離移動を乗り越え、北北海道の頂を目指す。