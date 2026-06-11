【聖火ランナーリスト】アジア大会の聖火リレー ランナー決定 愛知県内40自治体で約1000人 誰が走る？ アジア大会 愛知･名古屋2026【一覧】
ことし9月に開幕するアジア大会 愛知･名古屋。開幕までちょうど100日となり、聖火ランナーが発表されました。
【日程一覧】アジア大会の競技会場 あの試合はいつどこで実施？9月19日（土）～10月4日（日）【アジア大会 アジアパラ大会2026 愛知･名古屋】スケジュール
聖火リレーは、8月22日（土）にスタート。約1000人のランナーが愛知県内の40自治体を走る予定です。現時点で決まっている聖火ランナーの一覧を掲載します（6月9日時点）。
■8月22日(土)
【名古屋城（採火式）】調整中
・鍵山 優真（フィギュアスケート）
・グループランナー「ダブルツインズ」深見 喜久子、深見 孝晴、深見 忠義、深見 美智子 （北区広報大使）
【中区】
・東 貴博（タレント）
・木村 葵来（2026年ミラノ・コルティナオリンピック スノーボード 男子ビッグエア 金メダル）
・須田 亜香里（タレント・名古屋スポーツ広報大使）
・野口 みずき（陸上・マラソン）
・レディーナナ（MC・ラジオDJ・モデル タレント・子どもの未来全力応援アンバサダー）
【東区】
・佳久 創（俳優）
・グループランナー「OS☆U」幸村 望叶、花咲 璃里華、桃川 ひの（アイドル・名古屋観光文化交流特命大使）
【中川区】
・桃田 賢斗（バドミントン）
【聖火ランナーリスト②】タレントやアスリートも
■8月29日(土)
【小牧市】
・岡田 麻央（バスケットボール）
・神谷 雄飛（バレーボール）
・寺本 明日香（体操）
【瀬戸市】
・大島 健吾（パラ陸上）
・川本 武史（競泳）
・山田 美諭（テコンドー）
・グループランナー「ラブリッジ名古屋」橘 麗衣、渕上 野乃佳、上田 真子、中村 友香（サッカー）
【豊橋市】
・柏原 竜二（陸上・スポーツ解説者）
・児玉 ジュニア（バスケットボール）
・桃月 なしこ（モデル）
【田原市】
・大久保 佳代子（タレント）
【新城市】
・中根 英登（自転車競技日本代表強化コーチ）
・マスコ アドリアナ（公務員 新城市役所）
・マヂカルラブリー 村上（お笑い芸人）
【豊川市】
・渡辺 いっけい（俳優）
【聖火ランナーリスト③】タレントやアスリートも
■8月30日(日)
【豊田市】
・ヴィトル（タレント）
・勝田 範彦（ラリー）
・川口 功人（デフ卓球）
・寺尾 悟（ショートトラック）
・原 江里菜（ゴルフ）
・吉永 一貴（ショートトラック）
・グループランナー「豊田市トップスポーツチームランナーズ」阿部 翔平、鎌田 優希、祖父江 大輔、彦坂 圭克（サッカー、ソフトボール、野球、ラグビー）
【半田市】
・川内 優輝（陸上・プロランナー）
・平野 泰新（タレント）
【阿久比町】
・片野 俊行（阿久比町スポーツ協会会長）
・鈴鹿 敦（阿久比町愛知駅伝監督）
・森田 裕介（ソフトボール）
【聖火ランナーリスト④】タレントやアスリートも
■9月5日(土)
【大口町】
・田中 一輝（幼稚園教務・大口町スポーツ推進委員）
・中野 友加里（フィギュアスケート）
・長谷川 実（大口町スポーツ協会会長）
【一宮市】
・ウルフドッグス名古屋 市川 健太（バレーボール）
・グループランナー「SKE48（いちのみやーず）」石黒 友月、野村 実代（アイドル）
【稲沢市】
・伊藤 実希（アイドル）
・ウルフドッグス名古屋 山田 脩造（バレーボール）
・グループランナー「ブルーファルコン名古屋」古屋 悠生、矢野 世人、藤 勢流、出村 直嗣（ハンドボール）
【常滑市】
・岩屋 睦子 旧姓:村上（バスケットボール）
【東海市】
・小林 祐梨子（陸上）
【刈谷市】
・荒木 絵里香（バレーボール）
・長野 誠史（バスケットボール）
・MICRO 「HOME MADE 家族」（アーティスト）
・若山 英史（パラ車いすラグビー）
【聖火ランナーリスト⑤】タレントやアスリートも
■9月6日(日)
【あま市】
・加納 虹輝（フェンシング）
・伊藤 彰（漫画家・デザイナー）
・大村 杏（アイドル）
【津島市】
・柳本 理乃（スキー フリースタイル・モーグル）
【碧南市】
・石橋 武宜（気象予報士）
・加藤 隆典（パラカヌー）
・川瀬 賢太郎（指揮者）
・中村 優花（タレント）
・グループランナー「碧南高校・碧南工科高校 バレーボール部」
【西尾市】
・岡田 芽依（フィギュアスケート）
・糟谷 悟（マラソン）
・中根 舞美（アナウンサー）
【蒲郡市】
・角田 鋼亮（指揮者）
【聖火ランナーリスト⑥】タレントやアスリートも
■9月7日(月)
【愛知県立一宮聾学校】
・伊藤 則子（パラバドミントン）
【名古屋市立前津中学校】
・村上 佳菜子（フィギュアスケート）
■9月8日(火)
【名古屋市立汐路中学校】
・小塚 崇彦、小塚 嗣彦（フィギュアスケート）
【東栄町立東栄中学校】
・谷本 歩実（柔道）
■9月9日(水)
【豊橋市立前芝中学校】
・鈴木 明子（フィギュアスケート）
【日本福祉大学付属高等学校】
・三宅 宏美（ウエイトリフティング）
■9月10日(木)
【名古屋市立森孝中学校】
・赤松 諒一（陸上・走高跳）
【大成高等学校】
・青木 沙弥佳（元陸上競技日本代表）
■9月11日(金)
【蒲郡市立三谷中学校】
・廣瀬 誠（パラ柔道）
【豊田東高等学校】
・谷 真海（パラトライアスロン）
【聖火ランナーリスト⑦】タレントやアスリートも
■9月12日(土)
【飛島村】
・山口 寛子（飛島村スポーツ推進委員）
【弥富市】
・熊崎 晴香（アイドル）
【蟹江町】
・岸 幸雄（蟹江町スポーツ協会会長）
【中村区】
・中村 勘九郎、中村 七之助、中村 勘太郎、中村 長三郎（歌舞伎俳優）
・グループランナー「dela」※メンバー調整中（アイドル・名古屋観光文化交流特命大使）
【岡崎市】
・佐竹 功年（野球）
・東海オンエア てつや（タレント）
・Chiho「H△G」（歌手）
・山本 聖途（棒高跳）
【安城市】
・佐藤 大宗（近代五種）
・寺田 真二郎「SHOW-WA」（歌手）
・東海オンエア ゆめまる（タレント）
・グループランナー「2026安城七夕親善大使」西田 珠優、加藤 咲希、滝川 怜奈、松田 昂大、宮本 七夕子（親善大使）
【大府市】
・久野 竜太朗（パラ陸上）
・竹澤 恭子（ヴァイオリニスト）
・土性 沙羅（レスリング）
【緑区】
・大曽根 壱哉（陸前高田市交流事業参加学生）
・山口 晃司（三味線奏者・名古屋観光文化交流特命大使・緑区観光大使）
【聖火ランナーリスト⑧】タレントやアスリートも
■9月13日(日)
【西区】
・加藤 金次郎（ゴルフ）
・加藤 啓太（2012年 ロンドンパラリンピック ボッチャ日本代表）
【熱田区】
・織田 信成（フィギュアスケート）
【千種区】
・安藤 美姫（フィギュアスケート）
【昭和区】
・石井 亮次（アナウンサー）
・クリス グレン（ラジオDJ・タレント・名古屋観光文化交流特命大使）
【港区】
・入江 陵介（競泳）
・高橋 成美（フィギュアスケート）
【南区】
・勅使川原 大地（東京・パリオリンピックBMXフリースタイル パーク解説者）
・森脇 健児（タレント）
【名東区】
・恩田 美栄（フィギュアスケート）
【聖火ランナーリスト⑨】タレントやアスリートも
■9月14日(月)
【みよし市立南中学校】
・栗原 三佳（バスケットボール）
【小牧市立光ケ丘中学校】
・水鳥 寿思（体操）
■9月15日(火)
【日進市立日進北中学校】
・戸邊 直人（陸上・走高跳）
【名古屋市立田光中学校】
・松田 丈志（競泳）
■9月16日(水)
【瑞穂区】
・杉原 まどか（NPO杉原千畝命のビザ理事長）
・河合 純一（スポーツ庁長官）
・高橋 尚子（元陸上競技選手 マラソン・名古屋スポーツコミッション会長）
・楢崎 正剛（サッカー）
・吉見 一起（元プロ野球選手）
・若狭 敬一（アナウンサー）
■9月17日(木)
【久屋大通】
・神野 大地（陸上・プロランナー）
・高田 真希（バスケットボール）
・新舘 礼央、橋本 杏実（チアリーディング パフォーマンスチア）
・ラモス 瑠偉（サッカー）
■9月18日(金)
【久屋大通】
・水谷 隼（卓球）
・羽根田 卓也（カヌー）
※6月9日現在の情報です。