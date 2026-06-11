ことし9月に開幕するアジア大会 愛知･名古屋。開幕までちょうど100日となり、聖火ランナーが発表されました。

【日程一覧】アジア大会の競技会場 あの試合はいつどこで実施？9月19日（土）～10月4日（日）【アジア大会 アジアパラ大会2026 愛知･名古屋】スケジュール

聖火リレーは、8月22日（土）にスタート。約1000人のランナーが愛知県内の40自治体を走る予定です。現時点で決まっている聖火ランナーの一覧を掲載します（6月9日時点）。

■8月22日(土)

【名古屋城（採火式）】調整中





【聖火ランナーリスト②】タレントやアスリートも

【北区】・鍵山 優真（フィギュアスケート）・グループランナー「ダブルツインズ」深見 喜久子、深見 孝晴、深見 忠義、深見 美智子 （北区広報大使）【中区】・東 貴博（タレント）・木村 葵来（2026年ミラノ・コルティナオリンピック スノーボード 男子ビッグエア 金メダル）・須田 亜香里（タレント・名古屋スポーツ広報大使）・野口 みずき（陸上・マラソン）・レディーナナ（MC・ラジオDJ・モデル タレント・子どもの未来全力応援アンバサダー）【東区】・佳久 創（俳優）・グループランナー「OS☆U」幸村 望叶、花咲 璃里華、桃川 ひの（アイドル・名古屋観光文化交流特命大使）【中川区】・桃田 賢斗（バドミントン）

■8月29日(土)

【小牧市】

・岡田 麻央（バスケットボール）

・神谷 雄飛（バレーボール）

・寺本 明日香（体操）



【瀬戸市】

・大島 健吾（パラ陸上）

・川本 武史（競泳）

・山田 美諭（テコンドー）

・グループランナー「ラブリッジ名古屋」橘 麗衣、渕上 野乃佳、上田 真子、中村 友香（サッカー）

【豊橋市】

・柏原 竜二（陸上・スポーツ解説者）

・児玉 ジュニア（バスケットボール）

・桃月 なしこ（モデル）



【田原市】

・大久保 佳代子（タレント）



【新城市】

・中根 英登（自転車競技日本代表強化コーチ）

・マスコ アドリアナ（公務員 新城市役所）

・マヂカルラブリー 村上（お笑い芸人）



【豊川市】

・渡辺 いっけい（俳優）

【聖火ランナーリスト③】タレントやアスリートも

■8月30日(日)

【豊田市】

・ヴィトル（タレント）

・勝田 範彦（ラリー）

・川口 功人（デフ卓球）

・寺尾 悟（ショートトラック）

・原 江里菜（ゴルフ）

・吉永 一貴（ショートトラック）

・グループランナー「豊田市トップスポーツチームランナーズ」阿部 翔平、鎌田 優希、祖父江 大輔、彦坂 圭克（サッカー、ソフトボール、野球、ラグビー）

【半田市】

・川内 優輝（陸上・プロランナー）

・平野 泰新（タレント）

【阿久比町】

・片野 俊行（阿久比町スポーツ協会会長）

・鈴鹿 敦（阿久比町愛知駅伝監督）

・森田 裕介（ソフトボール）

【聖火ランナーリスト④】タレントやアスリートも

■9月5日(土)

【大口町】

・田中 一輝（幼稚園教務・大口町スポーツ推進委員）

・中野 友加里（フィギュアスケート）

・長谷川 実（大口町スポーツ協会会長）

【一宮市】

・ウルフドッグス名古屋 市川 健太（バレーボール）

・グループランナー「SKE48（いちのみやーず）」石黒 友月、野村 実代（アイドル）

【稲沢市】

・伊藤 実希（アイドル）

・ウルフドッグス名古屋 山田 脩造（バレーボール）

・グループランナー「ブルーファルコン名古屋」古屋 悠生、矢野 世人、藤 勢流、出村 直嗣（ハンドボール）

【常滑市】

・岩屋 睦子 旧姓:村上（バスケットボール）

【東海市】

・小林 祐梨子（陸上）

【刈谷市】

・荒木 絵里香（バレーボール）

・長野 誠史（バスケットボール）

・MICRO 「HOME MADE 家族」（アーティスト）

・若山 英史（パラ車いすラグビー）

【聖火ランナーリスト⑤】タレントやアスリートも

■9月6日(日)

【あま市】

・加納 虹輝（フェンシング）

・伊藤 彰（漫画家・デザイナー）

・大村 杏（アイドル）

【津島市】

・柳本 理乃（スキー フリースタイル・モーグル）

【碧南市】

・石橋 武宜（気象予報士）

・加藤 隆典（パラカヌー）

・川瀬 賢太郎（指揮者）

・中村 優花（タレント）

・グループランナー「碧南高校・碧南工科高校 バレーボール部」

【西尾市】

・岡田 芽依（フィギュアスケート）

・糟谷 悟（マラソン）

・中根 舞美（アナウンサー）

【蒲郡市】

・角田 鋼亮（指揮者）

【聖火ランナーリスト⑥】タレントやアスリートも

■9月7日(月)

【愛知県立一宮聾学校】

・伊藤 則子（パラバドミントン）



【名古屋市立前津中学校】

・村上 佳菜子（フィギュアスケート）

■9月8日(火)

【名古屋市立汐路中学校】

・小塚 崇彦、小塚 嗣彦（フィギュアスケート）

【東栄町立東栄中学校】

・谷本 歩実（柔道）

■9月9日(水)

【豊橋市立前芝中学校】

・鈴木 明子（フィギュアスケート）

【日本福祉大学付属高等学校】

・三宅 宏美（ウエイトリフティング）

■9月10日(木)

【名古屋市立森孝中学校】

・赤松 諒一（陸上・走高跳）

【大成高等学校】

・青木 沙弥佳（元陸上競技日本代表）

■9月11日(金)

【蒲郡市立三谷中学校】

・廣瀬 誠（パラ柔道）

【豊田東高等学校】

・谷 真海（パラトライアスロン）

【聖火ランナーリスト⑦】タレントやアスリートも

■9月12日(土)

【飛島村】

・山口 寛子（飛島村スポーツ推進委員）

【弥富市】

・熊崎 晴香（アイドル）

【蟹江町】

・岸 幸雄（蟹江町スポーツ協会会長）

【中村区】

・中村 勘九郎、中村 七之助、中村 勘太郎、中村 長三郎（歌舞伎俳優）

・グループランナー「dela」※メンバー調整中（アイドル・名古屋観光文化交流特命大使）

【岡崎市】

・佐竹 功年（野球）

・東海オンエア てつや（タレント）

・Chiho「H△G」（歌手）

・山本 聖途（棒高跳）

【安城市】

・佐藤 大宗（近代五種）

・寺田 真二郎「SHOW-WA」（歌手）

・東海オンエア ゆめまる（タレント）

・グループランナー「2026安城七夕親善大使」西田 珠優、加藤 咲希、滝川 怜奈、松田 昂大、宮本 七夕子（親善大使）

【大府市】

・久野 竜太朗（パラ陸上）

・竹澤 恭子（ヴァイオリニスト）

・土性 沙羅（レスリング）

【緑区】

・大曽根 壱哉（陸前高田市交流事業参加学生）

・山口 晃司（三味線奏者・名古屋観光文化交流特命大使・緑区観光大使）

【聖火ランナーリスト⑧】タレントやアスリートも

■9月13日(日)

【西区】

・加藤 金次郎（ゴルフ）

・加藤 啓太（2012年 ロンドンパラリンピック ボッチャ日本代表）

【熱田区】

・織田 信成（フィギュアスケート）



【千種区】

・安藤 美姫（フィギュアスケート）



【昭和区】

・石井 亮次（アナウンサー）

・クリス グレン（ラジオDJ・タレント・名古屋観光文化交流特命大使）

【港区】

・入江 陵介（競泳）

・高橋 成美（フィギュアスケート）



【南区】

・勅使川原 大地（東京・パリオリンピックBMXフリースタイル パーク解説者）

・森脇 健児（タレント）

【名東区】

・恩田 美栄（フィギュアスケート）

【聖火ランナーリスト⑨】タレントやアスリートも

■9月14日(月)

【みよし市立南中学校】

・栗原 三佳（バスケットボール）

【小牧市立光ケ丘中学校】

・水鳥 寿思（体操）

■9月15日(火)

【日進市立日進北中学校】

・戸邊 直人（陸上・走高跳）

【名古屋市立田光中学校】

・松田 丈志（競泳）

■9月16日(水)

【瑞穂区】

・杉原 まどか（NPO杉原千畝命のビザ理事長）

・河合 純一（スポーツ庁長官）

・高橋 尚子（元陸上競技選手 マラソン・名古屋スポーツコミッション会長）

・楢崎 正剛（サッカー）

・吉見 一起（元プロ野球選手）

・若狭 敬一（アナウンサー）

■9月17日(木)

【久屋大通】

・神野 大地（陸上・プロランナー）

・高田 真希（バスケットボール）

・新舘 礼央、橋本 杏実（チアリーディング パフォーマンスチア）

・ラモス 瑠偉（サッカー）

■9月18日(金)

【久屋大通】

・水谷 隼（卓球）

・羽根田 卓也（カヌー）

※6月9日現在の情報です。