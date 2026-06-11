サーティワンから、アイスクリームケーキ「ハッピーブレイクタイム シェアケーキ 〜made with KITKAT〜」が登場！

「キットカット」とコラボした、チョコ尽くしのアイスクリームケーキです☆

サーティワン「ハッピーブレイクタイム シェアケーキ 〜made with KITKAT〜」

価格：3,500円(税込)

販売期間：2026年6月17日（水）〜 なくなり次第終了

サイズ：4号／直径 約14cm×高さ 約5cm ※5人分

サーティワンと大人気チョコレート「キットカット」とコラボレーションしたアイスクリームケーキ「ハッピーブレイクタイム シェアケーキ 〜made with KITKAT〜」が数量限定で登場！

2023年に発売され、好評だったコラボフレーバー「ハッピーブレイクタイム 〜ⅿade with KITKAT〜」を使用した贅沢なアイスクリームケーキ。

「キットカット」ファンやチョコ好きにたまらないアイスクリームケーキは、パーティーやお誕生日、手土産にもおすすめです。

ミルクとビター、2種のチョコレートアイスクリームにサクッサク食感の「キットカット」が入ったフレーバー「ハッピーブレイクタイム 〜ⅿade with KITKAT〜」のアイスクリームケーキ。

チョコレートホイップを絞り、チョコレートシロップと小さな丸い「キットカット」がたくさんトッピングされています。

最後に付属の「キットカット」を自由に飾って完成せさる、この時期だけの贅沢な味わいのアイスクリームケーキです。

「キットカット」コラボフレーバー「ハッピーブレイクタイム 〜ⅿade with KITKAT〜」も販売中

価格：シングル・レギュラーサイズ 420円(税込)

ミルクとビターの2種のチョコレートアイスクリームを使用。

サクッサク食感の「キットカット」が楽しい、チョコレート好きにはたまらないフレーバーです。

特別な日にも、ちょっと休憩したい時間にもぴったりの、「キットカット」コラボのアイスクリームケーキ！

サーティワンのアイスクリームケーキ「ハッピーブレイクタイム シェアケーキ 〜made with KITKAT〜」は、2026年6月17日（水）より、数量限定で登場します。

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