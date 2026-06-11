山形県西川町の月山で、今月7日から東京都の65歳の男性が行方不明となっている件で、警察はきょう、ヘリコプターによる空からの捜索を行いましたが、発見には至りませんでした。

男性は見つかっていませんが、警察はあす以降の捜索を行わない方針を示しました。

行方がわからなくなっているのは、東京都品川区の会社員男性（65）です。

警察によりますと、男性は今月7日、登山のため西川町の月山に入山したとみられていますが、その後行方がわからなくなっています。月山スキー場の駐車場には男性の車が停められたままになっており、警察は付近から入山したとみています。

きのうの捜索では、藪の中から男性のものとみられるスキー板やストック、バックパックなどが見つかりましたが、男性の発見には至りませんでした。

捜索隊はきのうの段階で、人が踏み入れることができる場所の捜索をほぼ終えていて、きょうは午前8時半すぎから県警ヘリ「がっさん」が空からおよそ1時間の捜索を行いましたが、有力な手がかりは見つからなかったということです。

警察は、男性が雪の下に埋もれているなどした場合は見つけるのが困難だとしていて、今のところ、あす以降は捜索を行わない方針です。