オプテージは、MVNOサービス「mineo」で、FCNTのスマートフォン「arrows We3」を25日に発売する。価格は4GB/64GBモデルが3万9864円、8GB/128GBモデルが5万3856円。

「arrows We3」は、FCNT製のコンパクトなエントリーモデル。約6.14インチのTFT液晶と、5年後まで容量を80％維持できる5000mAhのバッテリーを搭載。本体側面には、カメラや決済アプリなどを素早く起動できるアクションキーを備える。

上位モデル「arrows Alpha」と同等の堅牢性を備えており、「MIL-STD-810H」の23項目に準拠するほか、IPX6/8/9の防水性能とIP6Xの防塵性能に対応。本体は、ハンドソープを用いた丸洗いやアルコール除菌をサポートする。

緊急時ブザーなどの子供向け機能が利用できる「ジュニアモード」に加え、迷惑電話対策やAIを用いた「QAサポート」などシニア層に向けた機能を搭載している。

チップセットには「Dimensity 6300」を採用し、メモリーとストレージの容量は4GB/64GBまたは8GB/128GBとなる。本体の大きさは約155.49×72.87×8.90mm、重さは約188.60g。microSDカードやおサイフケータイに対応する。

mineoでは、4GB/64GBと8GB/128GBの2モデルが販売される。4GB/64GBモデルの価格は、一括払いが3万9864円、24カ月払いが月額1661円、36カ月払いが月額1100円（初月は1364円）となる。8GB/128GBモデルの価格は、一括払いが5万3856円、24カ月払いが月額2244円、36カ月払いが月額1496円となる。