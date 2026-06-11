サムスン電子ジャパンは、対象製品がセール価格で購入できる「Samsung AI Week」を、「Samsungオンラインショップ」と「Galaxy Harajuku」「Galaxy Studio Osaka」で開催している。期間は30日まで。

「Samsungオンラインショップ」でのキャンペーン

「Samsungオンラインショップ」では、対象のGalaxyスマートフォンとそれ以外の製品を同時に購入すると、最大1万5000円引きで購入できる。対象のGalaxyスマートフォンは、Galaxy S26 Ultra、Galaxy S26+、Galaxy S26、Galaxy Z Fold7、Galaxy Z Flip7。キャンペーンでは、これら対象製品以外の商品とあわせて購入すると割引対象となる。

キャンペーン期間は、6月30日9時59分まで。

「Galaxy Harajuku」「Galaxy Studio Osaka」でのキャンペーン

実店舗の「Galaxy Harajuku」（東京・原宿）と「Galaxy Studio Osaka」（大阪・なんば）でも、キャンペーンが実施される。

期間中、Galaxy S26 Ultra、Galaxy S26+、Galaxy S26を購入すると、「Anti-reflecting Film」と純正ケースがプレゼントされる。

また、Galaxy Z Fold7とGalaxy Z Flip7が、最大1万円オフで購入できる。

さらに、対象のGalaxyスマートフォンとの同時購入で、対象のウェアラブル製品が最大20％オフとなる。対象のGalaxyスマートフォンは、Galaxy S26 Ultra、Galaxy S26+、Galaxy S26、Galaxy Z Fold7、Galaxy Z Flip7。

キャンペーン期間は、6月30日の営業終了時間まで。