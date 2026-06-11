今年３月、奈良県に住む８０代の女性のキャッシュカードを盗み、現金およそ５５万円を引き出して盗んだとして、１７歳の少年がきょう山形県内で逮捕されました。少年は先月、新庄市で詐欺未遂の疑いで逮捕されていました。

窃盗の疑いで逮捕されたのは、本籍が神奈川県横須賀市の住居不定、職業不詳の１７歳の少年です。

警察によりますと、少年は名前のわからない人物らと共謀し、今年３月１７日、奈良県生駒市に住む８０代の女性からキャッシュカードを盗み、そのカードで引き出した現金を盗んだ疑いが持たれています。

共謀していた人物が警察官になりすまし、女性の家に「キャッシュカードを確認させてほしい」などとウソの電話をかけ、同じ日、警察官になりすました少年が女性の家を訪れ、女性にキャッシュカード２枚を封筒に入れさせたあと、女性が目を離した隙にあらかじめ用意していたカードなどが入った封筒とすり替えて盗んだということです。

さらに同じ日のうちに、女性から盗んだキャッシュカードを使用し、生駒市内のコンビニエンスストアに設置されたＡＴＭから４回にわたり、現金合計５５万３０００円を引き出して盗んだということです。

少年は先月、新庄市に住む９０代の女性から銀行の通帳をだまし取ろうとした疑いで逮捕されていました。

その後の捜査で、この事件への関与が明らかになり、きょう新庄警察署で少年を再逮捕しました。