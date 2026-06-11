【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは歴史ある専門店
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、伝統的な店舗、世間の注目を集める表現、 そして身近な公共の施設という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
し□□
い□□く
ま□□くば
ヒント：一気にスターダムへ駆け上がるときに使われる言葉。そして、住民票の交付などでお世話になる地域の中心的な建物を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「ちや」を入れると、次のようになります。
しちや（質屋）
いちやく（一躍）
まちやくば（町役場）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、庶民の生活を古くから支えてきた金融の形態から、一瞬にして状況がガラリと変わるダイナミックな勢い、さらには身近な役所の組織までを網羅しました。共通する「ちや」という響きが、生活の知恵から生まれた独自の商取引、劇的な変化を遂げる瞬間、地域社会を運営するための公的な機関を意外なリズムでつなげています。日本語の構造的な面白さを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになったでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、伝統的な店舗、世間の注目を集める表現、 そして身近な公共の施設という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
し□□
い□□く
ま□□くば
ヒント：一気にスターダムへ駆け上がるときに使われる言葉。そして、住民票の交付などでお世話になる地域の中心的な建物を思い浮かべてみてください。
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正解：ちや正解は「ちや」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちや」を入れると、次のようになります。
しちや（質屋）
いちやく（一躍）
まちやくば（町役場）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、庶民の生活を古くから支えてきた金融の形態から、一瞬にして状況がガラリと変わるダイナミックな勢い、さらには身近な役所の組織までを網羅しました。共通する「ちや」という響きが、生活の知恵から生まれた独自の商取引、劇的な変化を遂げる瞬間、地域社会を運営するための公的な機関を意外なリズムでつなげています。日本語の構造的な面白さを新鮮な視点で見つめ直すきっかけになったでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)