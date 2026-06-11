女優の黒柳徹子（92）が11日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。ゲスト出演した女優・木村多江（55）の質問に答えた。

海外のスタッフと仕事をする機会が増えたこともあり、毎日1時間は英語の勉強中という木村は「ちょっと徹子さんに聞きたかった」と切り出した。米ニューヨークへの留学経験もある黒柳に、英語力上達の秘けつを尋ねた。

すると黒柳は「私はイギリス系のミッションスクールを出たので、先生がほとんど外国人の方だった。だいぶ若い時から英語には慣れてたっていう感じがします」と回想。「それからニューヨークに行きまして、現地で覚えたりしましたけど、やっぱり言葉ができたほうがいいですよね」と伝えた。

これに木村は「そうですよね」と同意。週に1回は家庭教師をつけていることを明かし、「専門用語、業界用語っていうんですかね。例えば“撮影が終わった”っていう場合は、“フィニッシュ”を使わずに“ラップ”を使う。現地の方が使う業界用語みたいなのを聞いたりとか、細かいことを直していただいたりとか」と語っていた。