3児の母・熊田曜子、鶏肉＆とうもろこしの“おうちごはん”披露「夏らしいメニューで美味しそう」「最高の組み合わせ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/11】タレントの熊田曜子が6月10日、自身のオフィシャルブログを更新。手作りの夕食を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】43歳美人タレント「食欲わくメニュー」鶏の照焼き・とうもろこしの旬の食卓
熊田は「おうちごはん」のタイトルで、写真を複数枚投稿。「メインは鶏肉焼いて照り焼きの味付けで絡めるよ」とつづり、こんがりと綺麗に焼き色をつけ鶏肉の照り焼きを仕上げていく動画や、みずみずしいとうもろこしのメニューを披露している。
また「スーパーで美味しそうなとうもろこしを発見 夏になってきた 甘くて美味しい」と、季節の訪れを感じたことについても記している。
この投稿は「食欲わくメニュー」「絶対ビールが必要になる」「最高の組み合わせ」「夏らしいメニューで美味しそう」と反響を呼んでいる。
熊田は、2012年4月に一般男性と結婚し、同年12月に第1子となる長女、2015年10月に次女、2018年6月に三女が誕生。夫は2021年5月18日に熊田への暴行容疑で警視庁に逮捕。20日の送検後に釈放されたが、同月に離婚を決意したことを発表。そして2023年4月21日、所属事務所を通じて離婚が成立したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】43歳美人タレント「食欲わくメニュー」鶏の照焼き・とうもろこしの旬の食卓
◆熊田曜子、鶏肉ととうもろこしの“おうちごはん”披露
熊田は「おうちごはん」のタイトルで、写真を複数枚投稿。「メインは鶏肉焼いて照り焼きの味付けで絡めるよ」とつづり、こんがりと綺麗に焼き色をつけ鶏肉の照り焼きを仕上げていく動画や、みずみずしいとうもろこしのメニューを披露している。
◆熊田曜子の投稿に反響
この投稿は「食欲わくメニュー」「絶対ビールが必要になる」「最高の組み合わせ」「夏らしいメニューで美味しそう」と反響を呼んでいる。
熊田は、2012年4月に一般男性と結婚し、同年12月に第1子となる長女、2015年10月に次女、2018年6月に三女が誕生。夫は2021年5月18日に熊田への暴行容疑で警視庁に逮捕。20日の送検後に釈放されたが、同月に離婚を決意したことを発表。そして2023年4月21日、所属事務所を通じて離婚が成立したことを発表した。（modelpress編集部）
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