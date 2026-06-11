宮野真守、WEST.神山智洋との共演に刺激「やっぱり本物は違う」
【モデルプレス＝2026/06/11】声優の宮野真守とWEST.の神山智洋が2026年6月11日、都内で開催された2026年劇団☆新感線 46周年興行・夏公演SHINKANSEN☆RSP 怪奇骨董音楽劇『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』フォトコールおよび取材会に出席。宮野が神山を称賛する場面があった。
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6月12日から7月12日にかけてEX THEATER ARIAKEにて上演される本作は、これまでの新感線とは一風変わったアングラの色も滲ませつつ、生バンドの演奏で、歌あり、踊りあり、アクションありのレヴュー・スチームパンク（RSP）なドタバタ音楽活劇ミステリー。アケチコ五郎（宮野）、新田一耕助（神山）の探偵コンビが繰り広げる活躍を描く。
宮野は神山の印象を聞かれると「僕も器用とか言われるんですけど、俺偽物だなって思いました（笑）。やっぱり本物っていうのは、こういう人のことを言うんだなって」と絶賛。「さっきのフォトコールだってさ、歌ってギターしてってありましたけど、この作品の中でもちろん立ち回りとかもあるんですけど、神ちゃんはフル活動しているので。それを見たときに、やっぱり本物は違うなって思って」と口に。すると、神山は「さっきのフォトコールでちょっと歌詞を間違えてへこんでます」と照れ笑い。宮野は「いいのよ。そういうところはね」とフォローし「ちょっとふざけた言い方になりましたけど、このパフォーマンスと一緒にお芝居ができるっていうことに対してすごく刺激を受けているので。アケチコ頑張らないとな、といつも思わせていただいております」と話していた。
また、宮野は「とても緊張しております。でもついに開幕するんだなという風に思うと、非常に楽しみで仕方ない。本当にカンパニーが一丸となって作ってきて、今回のお話の結構テクニカルな部分で、複雑なことが多いので、なんとかかんとか、みんなで力を合わせて知恵を出し合って面白いものを作ってきたつもりなので。これがお客さんに楽しんでもらえるものになっていればいいなと思っております」と意気込みを語った。神山は「10年ぶりの『新感線』になるんですけれども、こうやってまた参加させていただいて本当にありがたいですし、稽古が始まるのが、結構早い段階で始まってたんです。あっという間で、いよいよ明日始まるのかっていう。だから実感はちょっとまだないんですよ。ホンマに開くの？っていう感じが（笑）」と心境を明かしていた。
これに宮野は「開くんですよ。やんなきゃいけないんですよ」と笑顔を見せて、神山は「緊張しますし、かつめちゃくちゃ楽しみですし、やっていてすごく魅力的なキャラクターがたくさん出てきて。演出のいのうえ（ひでのり）さんもおっしゃっていましたけど、本当にまともな人が1人もいないっていうお芝居なので（笑）。それを楽しんでいただければなという風に思います」と話した。
神山は、自身が演じる新田一について「台本を一番最初に読んだときは、結構まっすぐで、探偵の仕事に1本芯が通っている感じなんかなって思っていたんですけど、実際に稽古をしてみて、本当に自分の役の解釈が180度変わって。一応、町一番の探偵っていう風に言われているので、それはもちろんなんですけれども、内なる…表の新田一と内なる新田一の二面性っていうのがすごくあるので」と紹介。「それが物語が進んでいくにつれて、どんどんどんどん表に顔を出していくっていう役なので。その塩梅というか、そういうところは頑張って見せていきたいなという風に思いますので、楽しんでいただければなと思っています」と語った。（modelpress編集部）
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◆宮野真守、神山智洋を絶賛
6月12日から7月12日にかけてEX THEATER ARIAKEにて上演される本作は、これまでの新感線とは一風変わったアングラの色も滲ませつつ、生バンドの演奏で、歌あり、踊りあり、アクションありのレヴュー・スチームパンク（RSP）なドタバタ音楽活劇ミステリー。アケチコ五郎（宮野）、新田一耕助（神山）の探偵コンビが繰り広げる活躍を描く。
◆宮野真守、開幕に緊張
また、宮野は「とても緊張しております。でもついに開幕するんだなという風に思うと、非常に楽しみで仕方ない。本当にカンパニーが一丸となって作ってきて、今回のお話の結構テクニカルな部分で、複雑なことが多いので、なんとかかんとか、みんなで力を合わせて知恵を出し合って面白いものを作ってきたつもりなので。これがお客さんに楽しんでもらえるものになっていればいいなと思っております」と意気込みを語った。神山は「10年ぶりの『新感線』になるんですけれども、こうやってまた参加させていただいて本当にありがたいですし、稽古が始まるのが、結構早い段階で始まってたんです。あっという間で、いよいよ明日始まるのかっていう。だから実感はちょっとまだないんですよ。ホンマに開くの？っていう感じが（笑）」と心境を明かしていた。
これに宮野は「開くんですよ。やんなきゃいけないんですよ」と笑顔を見せて、神山は「緊張しますし、かつめちゃくちゃ楽しみですし、やっていてすごく魅力的なキャラクターがたくさん出てきて。演出のいのうえ（ひでのり）さんもおっしゃっていましたけど、本当にまともな人が1人もいないっていうお芝居なので（笑）。それを楽しんでいただければなという風に思います」と話した。
神山は、自身が演じる新田一について「台本を一番最初に読んだときは、結構まっすぐで、探偵の仕事に1本芯が通っている感じなんかなって思っていたんですけど、実際に稽古をしてみて、本当に自分の役の解釈が180度変わって。一応、町一番の探偵っていう風に言われているので、それはもちろんなんですけれども、内なる…表の新田一と内なる新田一の二面性っていうのがすごくあるので」と紹介。「それが物語が進んでいくにつれて、どんどんどんどん表に顔を出していくっていう役なので。その塩梅というか、そういうところは頑張って見せていきたいなという風に思いますので、楽しんでいただければなと思っています」と語った。（modelpress編集部）
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