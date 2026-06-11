女優・木村多江が１１日に放送されテレビ朝日系トーク番組「徹子の部屋」（後１時）にゲスト出演し、ラグビー愛や「初めて」まな娘について語った。

同番組には５年ぶりの登場となった木村は、意外なラグビー愛を披露。「大好き。いっぱい泣く役とかもあり、不安定な気持ちになってしまうので、ラグビーを見てリセットします」と説明。「人格が変わるとか？」と司会の黒柳徹子に話を振られると「応援している時は、気がつけば何かを振っていたりして『何を振っているんだ、私は』」と苦笑したが「ラグビーの精神がとても好き。倒れても倒れても立ち上がって前に進んでいく。仲間のために戦うという姿がとても美しくて。でも、試合が終わったらノーサイド。敵も味方もないですよ、仲間ですよ」と、ラガーマン精神が心の支えに。「不安定な世の中にラグビーの精神がすごく大事だな」と、おっとりとした声ながらも力説した。

過去に番組に出演したレジェンド・平尾誠二さん（１６年死去）の映像を見ると「ああ、かっこいい！ ハンサムですね。平尾選手が出ていたときに応援していたらよかったのに」と残念がった。

また、「テレビでは初めて話していただくんですけど」（黒柳）と、１８歳になるまな娘の話題にも。「子供を守るということもあって話さなかったんですが、徹子さんにお会いするから全部お話ししようと」と木村。娘は現在オーストラリアに留学中だといい「さみしいです〜。でも本人が高校入学時に『もっと英語を上手になりたい。オーストラリアで起業したい』と言われて」と快諾したという。今は留学３年目。「見た目も完全に外国人。私とは似てないので、華やかな派手な人」と評した。

ラグビー大国らしく、娘も「タッチラグビー」の西オーストラリア代表になったという。「タックルではなくて、タッチ。比較的安全ですが、すごく走りますね。たまたま授業でやっていたら、そのまま代表に。私よりも背も高く体も大きいので、ガンガンやっている。アグレッシブに気持ちも前向きになる」と笑顔。いまは学業優先で、しばらくは活動を休止しているという。