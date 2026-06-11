「ＷＥＳＴ．」神山智洋、俳優の宮野真守が１１日、東京・ＥＸ ＴＨＥＡＴＥＲ ＡＲＩＡＫＥで舞台「アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜」（１２日〜７月１２日まで）の取材会を行った。

劇団☆新感線４６周年興行の夏公演。同劇団にとって４人目となる外部作家として福原充規氏を迎えた。風変わりな探偵・アケチコ五郎（宮野）と新田一耕助（神山）が怪事件に挑む。

神山は「Ｖａｍｐ Ｂａｍｂｏｏ Ｂｕｒｎ〜ヴァン！バン！バーン！〜」（１６年）以来、１０年ぶりの新感線作品。「また参加させていただけてうれしいです。稽古はあっという間で、いよいよ始まるんだなと。実感はまだないです。本当に（幕が）開くの？」。一方の宮野は「開くんですよ。やらないといけない」と笑い飛ばした。

座長の宮野とは初共演。「『まもちゃん』と呼べるようになりました。現場を明るくしてくれる座長にふさわしい方。稽古場の雰囲気が柔らかくなる」と神山。１０歳の年齢差があるが、仲が深まったようだ。宮野も「お互いのＬＩＮＥスタンプも買（こ）うたしな。仲良しです」と強調すれば、神山も「買ったスタンプを送りあいました」と明かした。