音楽デュオ「Ｄｅｆ Ｔｅｃｈ（デフテック）」の公式サイトが１１日に更新され、大麻、コカイン、ＭＤＭＡを所持したとして麻薬及び向精神薬取締法違反の罪に問われ有罪判決を言い渡された、メンバーのＭｉｃｒｏ（マイクロ）こと西宮佑騎被告についてコメントを発表。所属事務所の取締役を辞任し、契約を終了したと伝えた。

Ｍｉｃｒｏ被告をめぐっては、起訴状などによると、被告は２月２日、都内の自宅で乾燥大麻３・５１７グラムを所持したほか、千葉県でサーフィンを終え走行中の車内でコカインとＭＤＭＡを使用。帰宅後に関東信越厚生局麻薬取締部の家宅捜索で大麻が見つかり現行犯逮捕された。そしてこの日判決公判が東京地裁であり、拘禁刑２年、執行猶予４年（求刑拘禁刑２年）の判決を言い渡された。

公式サイトに、所属事務所「株式会社２ＶＯＸ」による文書を掲載。「本年２月以降、ファンの皆様をはじめ、関係する全ての皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と一連の騒動を謝罪。そして「この度、Ｍｉｃｒｏは弊社とのアーティスト契約を終了、弊社の取締役を辞任いたしました」と伝え「本人と今後の活動方針の協議を重ねた結果、このような結論に至りました。真摯（しんし）に反省し更生を遂げた後、より良き再出発ができることを願ってやみません」とメッセージ。

Ｍｉｃｒｏ被告はこの日自身のインスタグラムで、事務所の取締役辞任と退社を報告。今後は個人事務所を拠点に音楽活動を継続すると伝えている。

「今後、Ｍｉｃｒｏの所属先、問い合わせ先は、株式会社Ｗｅｒｇｓｈｉｒｅとなります」と案内し、「皆様への十分な謝罪ができていない現状におきまして、このようなご報告となりましたことを重ねてお詫び申し上げます。Ｄｅｆ Ｔｅｃｈがデビューして２０周年の節目を、これまで支えてくださったファンの皆様、関係する全ての皆様と共に祝うことが叶わず誠に残念です」（原文ママ）という。また、メンバーのＳｈｅｎについては「引き続き株式会社２ＶＯＸでマネージメントを行います」と説明した。

「Ｄｅｆ Ｔｅｃｈ」は東京出身のＭｉｃｒｏと、米ハワイ育ちのＳｈｅｎの２人組。２００５年に「Ｍｙ Ｗａｙ」がヒット。同曲を含むアルバム「Ｄｅｆ Ｔｅｃｈ」は２８０万枚以上のセールスを記録した。

【公式サイト全文】

本年２月以降、ファンの皆様をはじめ、関係する全ての皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。この度、Ｍｉｃｒｏは弊社とのアーティスト契約を終了、弊社の取締役を辞任いたしました。

本人と今後の活動方針の協議を重ねた結果、このような結論に至りました。真摯に反省し更生を遂げた後、より良き再出発ができることを願ってやみません。今後、Ｍｉｃｒｏの所属先、問い合わせ先は、株式会社Ｗｅｒｇｓｈｉｒｅとなります。

皆様への十分な謝罪ができていない現状におきまして、このようなご報告となりましたことを重ねてお詫び申し上げます。

Ｄｅｆ Ｔｅｃｈがデビューして２０周年の節目を、これまで支えてくださったファンの皆様、関係する全ての皆様と共に祝うことが叶わず誠に残念です。なお、Ｓｈｅｎは引き続き株式会社２ＶＯＸでマネージメントを行います。