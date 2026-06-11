NPB(日本野球機構)は11日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第14回中間発表を行いました。

外野手部門の日本ハム・万波中正選手と三塁手部門のソフトバンク・栗原陵矢選手が30万票を突破しました。

常に激戦を繰り広げる遊撃手部門では再びロッテ・友杉篤輝選手が楽天の村林一輝選手を抜き2位となり、トップの日本ハム・水野達稀選手にも迫る勢い。トップから3位まで全て13万票台で、その差5000票もありません。

ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。

▽パ・リーグ ファン投票 第14回中間発表

【先発投手】

1位 伊藤大海(日本ハム)128,372票

2位 平良海馬(西武)102,603票

3位 大津亮介(ソフトバンク)70,927票

【中継投手】

1位 鈴木昭汰(ロッテ)137,344票

2位 甲斐野央(西武)134,371票

3位 椋木蓮(オリックス)129,982票

【抑え投手】

1位 マチャド(オリックス)190,751票

2位 横山陸人(ロッテ)140,736票

3位 岩城颯空(西武)115,664票

【捕手】

1位 田宮裕涼(日本ハム)195,781票

2位 若月健矢(オリックス)131,329票

3位 海野隆司(ソフトバンク)109,208票

【一塁手】

1位 清宮幸太郎(日本ハム)247,680票

2位 ネビン(西武)211,556票

3位 ソト(ロッテ)137,372票

【二塁手】

1位 太田椋(オリックス)182,981票

2位 小川龍成(ロッテ)178,240票

3位 牧原大成(ソフトバンク)145,604票

【三塁手】

1位 栗原陵矢(ソフトバンク)300,325票

2位 郡司裕也(日本ハム)146,931票

3位 宗佑磨(オリックス)107,866票

【遊撃手】

1位 水野達稀(日本ハム)135,358票

2位 友杉篤輝(ロッテ)131,777票

3位 村林一輝(楽天)131,057票

【外野手】

1位 万波中正(日本ハム)306,508票

2位 西川史礁(ロッテ)242,863票

3位 周東佑京(ソフトバンク)235,236票

4位 近藤健介(ソフトバンク)214,510票

5位 西川龍馬(オリックス)146,886票

【DH】1位 レイエス(日本ハム)263,979票2位 柳田悠岐(ソフトバンク)190,293票3位 ポランコ(ロッテ)108,409票