歌手の浜崎あゆみさんが6月7日、自身のインスタグラムを更新。ステージショットを投稿し、胸に迫るメッセージを添えました。

【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 圧倒的なオーラ放つ最新ステージショットを公開 「笑う事さえ苦痛になってた」 『A Song for ××』を彷彿とさせる“孤独と葛藤”のメッセージ











投稿では、「いつも強い子だねって言われ続けてた」「泣かないで偉いねって褒められたりしていたよ」と綴り、「そんなふうに周りが言えば言う程に、笑う事さえ苦痛になってた」と当時の心情を吐露。さらに「どうして泣いているの？どうして？」と問いかけるような言葉で締めくくっています。















このメッセージは、自身のファーストアルバムに収録されている楽曲であり、多くのファンの心を救ってきた名曲『A Song for ××』の歌詞を彷彿とさせるものでした。















デビュー当時から彼女の根底にある孤独や葛藤を描いた『A Song for ××』の世界観と、現在のステージに立つ彼女の姿が重なる、非常にエモーショナルな文章となっています。















投稿にはピンクと紫のネオン照明に包まれたステージで黒いコルセット風トップスとボリュームのあるスカートを身にまとい熱唱する場面や、赤紫のネオンが照らす空間で白いマスクをつけた姿など、フォトグラファーの @masayukikamo 氏が撮影した複数のステージショットが公開されました。















この投稿にファンからは、「覇王色の覇気まといすぎてるし色気ハンパなかったです」「一人きりで生まれて 一人きりで生きて行く きっとそんな毎日が当たり前と思ってたんだ」「A Song for ××は私にとっても原点で、あゆさんと出会った曲で人生を救ってくれた曲です」「A song for xx聞けるの楽しみにしてます」などのコメントが寄せられています。



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