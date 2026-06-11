「保育園行くよ〜」と声をかけても、タブレットに夢中でなかなか動いてくれない2歳の双子ちゃん。そんなふたりにパパが繰り出したのは、“ロボット掃除機作戦”…！？Instagramに投稿された、登園前の双子ちゃんを捉えた動画が、「かわいすぎるー♡」「我が家も同じ反応です（笑）」と話題になりました。



【動画】ロボット掃除機が動き出した！大慌てで逃げる双子

動画に出てくるのは、2歳1カ月の双子、ココちゃんとセナくん。保育園への登園時間が迫る中、ソファの上にタブレットを置き、ふたりとも動画に夢中です。



すると突然、「掃除を再開します」の自動音声とともに、ソファの横に置いてあったロボット掃除機が起動しました。音にびっくりしたふたりは、「ひゃあ〜〜」とロボット掃除機を見ながら逃げ始めます。



両手をバタバタと動かし、一目散に玄関へ向かうふたり。玄関にたどりつくと、動画を撮影していたパパにしがみついて助けを求めます。



部屋を動き回りながら掃除を進めるロボット掃除機。ココちゃんは、玄関に置かれたベビーカーに身を隠し、「パパ！おいで！」とパパを手招きします。一方セナくんは、パパの膝にしがみつき、ロボット掃除機の様子を伺いながら、「抱っこ〜！」と泣き出しそうな声でパパに抱っこをお願いするのでした。



動画を撮影したパパ（@cocosena31）に話を聞きました。



ーー双子ちゃんはロボット掃除機は最初から苦手でしたか？何かきっかけがありますか？



「ふたりがもっと小さい頃は、ロボット掃除機に興味津々で全然平気でした。特にきっかけはないのですが、言葉を少し理解できるようになってから、人ではなく掃除機がしゃべるから恐怖なんだと思います」



ーーロボット掃除機の出動は、登園時の最終手段といったところでしょうか…？



「最終手段ですね。他にも、歯磨きで口を開けてくれないときなどにも出動要請します。最近はマニュアルモードにすればスマートフォンで操作できるので、子どもが逃げても追いかけたりしていますが、操作しながら撮影できないのが残念です…！」



ーー双子育児で、大変なことや楽しいことを教えてください。



「大変なことは双子同士でケンカすることですね。まだ言葉では言えないので、叩いたりかんだりしてしまうことが多くて困っています。ひとさまの子に同じようなことをしたら大変なので、『ダメだよ』って伝えるのですが、なんでダメなのか、ちゃんと理解できていない気がします。楽しいことは、やっぱりふたりの成長ですね。3月生まれなので、同級生と比べて発育が遅いですが、少しずつおしゃべりも増えたり、意思疎通ができることが何よりうれしいですね」



おしゃべりするロボット掃除機から逃げる双子ちゃんの愛らしい様子に、多くのコメントが寄せられています。



「なにこれー（笑）かわいすぎるー♡」

「我が家の次男も3年目ですが、いまだに同じ反応です（笑）」

「逃げるときのトテトテ感がかわいすぎ♡」

「うちの長男も怖すぎて絶叫してましたw双子はへっちゃらでバンバン叩きます！」



Instagram（@cocosena31）では、ココちゃんとセナくんの愛らしい成長記録を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）