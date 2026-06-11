元サッカー日本代表ＧＫの本並健治氏（６１）が１１日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「３匹のおじパパ」結成発表会に出席し、妻で元サッカー女子日本代表の丸山桂里奈（４３）に触れた。

丸山との間に３歳の娘を持つパパ。今月２３日には６２歳の誕生日を迎えるが「バルーンの中に『お父さんに』と（メッセージを）書いてくれてるかな、と予想できる。奥さんが全て企画している」と明かした。日頃の家事分担については「僕は料理はできないので、それ以外の洗濯や洗い物を積極的にやる。子どもに関しては着替えも。でも毎回『今日はこれやってないよね？』と奥さんに怒られる」と頭をかいた。

現役引退後は２０年以上、腹筋・背筋・腕立て伏せを毎日各１０００回こなしていた本並氏。年明けには椎間板ヘルニアの手術を経験し「手術が終わって、やっと歩けるようになった。今からレベルアップしていきたい」と気合を入れた。

ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパンが企画する同チャンネルでは、５０代以上で幼い子どもを育てている本並氏、元ＮＨＫでフリーの登坂淳一アナウンサー（５５）、哲学者の萱野稔人氏（５５）の３人が育児を語る。配信は１７日から開始される。