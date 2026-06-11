元サッカー日本代表ＧＫの本並健治氏（６１）、元ＮＨＫでフリーの登坂淳一アナウンサー（５５）、哲学者の萱野稔人氏（５５）が１１日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「３匹のおじパパ」結成発表会に出席した。

サッカー北中米Ｗ杯を戦う日本代表は、１５日に初戦・オランダ戦を迎える。本並氏は、今年４月に第１子となる女児が生まれたばかりのＦＷ上田綺世に向けて「守るべきものが増えた。彼が何点取るかで日本の勝敗が決まってくる」と激励した。

パパとしての視点についても触れ「子どもがいる選手は現地に（家族が）いるとパワーをもらって、現状以上に力が出ることを期待したい。ベスト８の壁を突破できるかどうかがカギ」と快進撃を楽しみにした。選手生命が短いサッカー選手だった立場として「プレーする姿を長くは見せられないので、子どもに見せてあげてほしい」と呼びかけた。

ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパンが企画する同チャンネルでは、５０代以上で幼い子どもを育てている「おじパパ」の３人が育児を語る。配信は１７日から開始される。