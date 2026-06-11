日本時間午後９時１５分に欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会の結果や声明が発表され、同午後９時４５分にラガルドＥＣＢ総裁の会見が行われる。市場では政策金利の中で最も重要な中銀預金金利は現行の２．００％から２．２５％に０．２５％引き上げられることがほぼ確実視されている。０．２５％の利上げはおおむね織り込み済みで、声明やスタッフ予測、ラガルドＥＣＢ総裁の会見が焦点になっている。最近のインフレ加速の主因である中東の紛争が解決する兆しは見られず、インフレが早期に沈静化することは想定しにくい状況であることから、声明や総裁の会見で追加利上げが示唆されるようなら、ユーロが買われる可能性がある。



また、日本時間午後９時半には５月の米生産者物価指数の発表も予定されている。総合の大方の予想が前年比６．４％上昇、コアの大方の予想が前年比５．４％上昇となっており、総合、コアとも、前年比の伸びがそれぞれ前月の６．０％上昇、５．２％上昇から加速するとみられている。



MINKABU PRESS

外部サイト