演歌歌手の辰巳ゆうとが１１日、東京・Ｚｅｐｐ ＤｉｖｅｒＣｉｔｙで行われた「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ 演歌・歌謡曲ＬＩＶＥ【最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞 授賞式】」に出席した。授賞式前に報道陣の取材に応じ、心境などを語った。

「最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞」にノミネートされた辰巳は「本当にたくさんの方が応援してくださってＣＤを手にとってくださったりしてこの場に立たせていただいている」としみじみ。この日はステージでの歌唱もあり「そういった皆さんに感謝の気持ちだったり皆さんの応援がこういった形につながったという喜びを胸に歌いたいです」と引き締めた。

自身も含めＳＨＯＷ―ＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩ、モナキなど演歌界も若手が台頭。「最近はグループの皆さんもたくさんデビューされる中で演歌歌謡曲界が盛り上がってるんだなっていう風にもすごく感じる」とした上で、自身も負けじと「その中で１人で戦っていかなきゃいけない。１人で７人分ぐらい気持ちで頑張っていきたいと思います」と背筋を伸ばした。

演歌歌手としては珍しい金髪姿を披露するなど新しい取り組みに意欲的に挑戦。「今度はゴリゴリに踊ってゴリゴリに歌ってみたいなが僕の目標。ダンス苦手なのでできるかわからないですけど、練習し続ければかなわないことはないと思う。演歌界の皆さんがちゃんレジされてないことに挑戦して新たな演歌界を作っていけるように頑張っていきたいです」と誓っていた。