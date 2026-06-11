タレントの椛島光（３０）が１１日までに自身のインスタグラムを更新し、誕生日を迎えたことを報告した。

椛島は「先日誕生日を迎えました」と誕生日を迎えたことを報告し、「そして、ひとつの節目となるこの年に写真集を発売させていただくことになりました」と続けた。「現在はイタリアで撮影の真っ最中です 私の好きな映画『ヴェニスに死す』の地で誕生日を迎えることができ胸が満たされる思いです とても素敵な記念になりました 写真集のオフショットやエピソードをファンクラブイベントにてお話する予定です 写真集発売までぜひ楽しみにしていただけたら嬉（うれ）しいです」と明かし、花柄のワンピース姿のオフショットを掲載した。

この投稿には、「超可愛いです」「誕生日おめでとうございますっ！素晴らしい歳（とし）でありますように…」「かわいい ほれてまうやろー」「花柄もめっちゃ可愛くて似合ってる」「えーびっくりすぎる！めっちゃ嬉しい〜！！楽しみにしてるよん」などの声が寄せられている。

椛島は、２２年１２月３０日まで「浅倉唯」として活動。テレビ朝日系で放送された「仮面ライダーリバイス」のアギレラ役で注目され、グラビアなどでも高い人気を誇っている。