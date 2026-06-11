小倉優子、幼稚園生の三男とペアルックでディズニー満喫 親子2ショットに反響「可愛い」「絵になる2人」
3児の母でタレントの小倉優子（42）が9日、自身のインスタグラムを更新。「幼稚園が休園だった三男とディズニーシーへ行ってきました！」と近況を明かし、三男（5）との“おそろコーデ”親子2ショットを披露した。
【写真】「可愛い」「絵になる2人」小倉優子＆三男のペアルック親子2ショット
小倉は「最近のプライベートの出来事です」と書き出し、三男とディズニーシーに出かけたことを報告。
おそろいで着ているプルートが描かれたボーダー柄のロンTは、モデルでタレントのpeco（30）がプロデュースした洋服であることを紹介した。
また、「長男とバッティングセンターに行きました！楽しい♪」と伝えるとともに、長男が14歳の誕生日を迎えたことも明かした。
コメント欄には「おー！楽しそうですねぇ」「可愛い お子さんとペアルック素敵」「すごーい！絵になる2人」「ペアルック可愛い こんな可愛いママがいて自慢でしょうね〜」「仲良しでいいですね」などと、さまざまな反響が寄せられている。
小倉は、2011年にヘアメイクアーティストの男性と結婚。翌12年6月に長男、16年11月に次男（9）を出産したが、17年3月に離婚。その後、18年12月に再婚し、20年7月に三男を出産した。再婚相手とは、22年7月に離婚している。
【写真】「可愛い」「絵になる2人」小倉優子＆三男のペアルック親子2ショット
小倉は「最近のプライベートの出来事です」と書き出し、三男とディズニーシーに出かけたことを報告。
おそろいで着ているプルートが描かれたボーダー柄のロンTは、モデルでタレントのpeco（30）がプロデュースした洋服であることを紹介した。
コメント欄には「おー！楽しそうですねぇ」「可愛い お子さんとペアルック素敵」「すごーい！絵になる2人」「ペアルック可愛い こんな可愛いママがいて自慢でしょうね〜」「仲良しでいいですね」などと、さまざまな反響が寄せられている。
小倉は、2011年にヘアメイクアーティストの男性と結婚。翌12年6月に長男、16年11月に次男（9）を出産したが、17年3月に離婚。その後、18年12月に再婚し、20年7月に三男を出産した。再婚相手とは、22年7月に離婚している。