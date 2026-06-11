「全日本大学野球選手権・準々決勝、日体大１−１１慶大」（１１日、神宮球場）

慶大が六回コールド勝ちで準決勝進出を決めた。１０日の初戦・函館大戦でも７−０で八回コールド勝ちを収めており、２試合連続のコールドゲームとなった。

日体大の先発・西平晴人投手（４年・近畿大学付属）に対し、慶大打線は初回から爆発。先頭・丸田湊斗外野手（３年・慶応）の中前打を皮切りに、３点を先制した。

二回は１死から再び丸田が二塁打で出塁。すると日体大は今秋ドラフト候補の右腕・馬場拓海投手（４年・福岡大大濠）にスイッチしたが、慶大打線は止まらなかった。林純司内野手（３年・報徳学園）が左越えへの２ランをマーク。三回には吉野太陽内野手（４年・慶応）の２ランも飛び出し、７点にリードを広げた。

西武・広池浩司球団本部長を父に持つ、慶大の先発・広池浩成投手（４年・慶応）はピンチを背負いながらも粘りの投球を披露。４回３安打無失点で降板した。

２番手の沖村要投手（４年・慶応）は五回に１失点。それでも打線が六回に再び４点を奪い、１０点差でコールドゲームとなった。前日、打順が２番だった丸田は１番に戻り、３安打と打線をけん引。堀井哲也監督（６４）は「昨日ちょっと打線のつながりがどうかなと思っていたので戻した。丸田、林の１、２番がよく機能してくれた」と称賛した。丸田は「２番の方が昨日立ってみて楽だなという感じはあったんですけど。でも今日はそこまで意識せず立って。一本目出たのであとは気にせずいけた」と振り返った。

この日の第１試合は昨年の王者・東北福祉大が大商大に９−２で八回コールド勝ち。神宮では前日にも全３試合がコールドゲームとなっており、これで５試合連続となった。