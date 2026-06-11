乾燥大麻を所持したほか、コカインを使用したとして麻薬取締法違反の罪に問われた音楽デュオ「Ｄｅｆ Ｔｅｃｈ（デフテック）」のＭｉｃｒｏ（マイクロ）として活動する西宮佑騎被告（４５）に対し、東京地裁は１１日、拘禁刑２年、執行猶予４年の判決を言い渡した。押収した大麻の没収も命じた。

判決によると、西宮被告は２月２月に東京都渋谷区の自宅で、乾燥大麻３・５１７グラムを所持したほか、千葉県内を走行中の車内で同日ごろ、コカインなどを使用。東信越厚生局麻薬取締部の家宅捜索で乾燥大麻が見つかり、現行犯逮捕された。

室橋秀紀裁判長は「生活に違法薬物が浸透し、違法薬物に対して親和性、依存性が認められ、規範意識も希薄」と指摘。一方で、初犯であることや反省の意思を示していること、「保釈後は医療機関に通っている」ことなど、宮崎被告の薬物依存を脱するための取り組みなどが考慮された。

黒のスーツに、濃紺のネクタイで出廷した西宮被告は、神妙な面持ちで裁判長の説明一つ一つにうなずく姿が見られ、退廷の際には深々と頭を下げていた。

デフテックは東京出身の被告と、米ハワイ育ちのＳｈｅｎ（シェン）の２人組。２００５年発売のデビューアルバム「Ｄｅｆ Ｔｅｃｈ」などが大ヒットを記録。だが２月８日に予定された日本武道館でのデビュー２０周年記念ライブも中止となり、西宮容疑者が３月５日に発売予定だった著書「波に乗る３６６日の音葉」も発売中止に。逮捕による各方面への影響が広がっていた。