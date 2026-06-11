「捨てるの待った！」キッチンペーパーの芯が『収納』で神レベルに使える裏技3選
▶【写真付きで解説】捨てるの待った！キッチンペーパーの芯が『収納』で神レベルに使える裏技3選
キッチンペーパーを使い終わると、芯を捨てていませんか？キッチンペーパーの芯って、実はちょっとしたストレスを解消してくれる優れものなんです！今回は、SNSで話題のキッチンペーパーの芯を使った簡単で便利な収納術を3つ紹介します。
■ランチョンマットや吸水マットなどの収納に活用！
そんな時は、キッチンペーパーの芯が大活躍します！
【やり方】
準備するもの：ランチョンマット、吸水マット、キッチンペーパーの芯
1.必要に応じて、キッチンペーパーの芯を適当な大きさに切ります。わが家は切らない方がピッタリでした！
2.ランチョンマットまたは、吸水マットを丸めて芯の中に入れて完成です。
ランチョンマットや吸水マットを芯の中に入れて収納することで、広がることなくコンパクトにまとまり、引き出しや棚の中でもすっきりと保管できます。また、種類ごとに芯を分けておけば、使いたいものがすぐに取り出せるのも嬉しいポイントです。
わが家の吸水マットは厚みがあったので、キッチンペーパーの芯を縦に切って入れました！
見た目も整い、収納スペースを無駄なく使えるので、キッチンまわりをきれいに保ちたい方にピッタリのアイデアです。
また、ブックエンドを使用すると転がる心配もなく、重ねて収納もできるのでおすすめ！立てて収納したい方は、ファイルボックスなどを使用するのもいいですね。
■ごちゃごちゃしたケーブルの収納もすっきり！
ケーブルは気づくとどんどん増えて絡まり、どれがどのケーブルなのかわからなくなってしまうことはありませんか？充電器やUSBケーブル、家電のケーブルなど、種類も多く、すっきりまとめるのが意外と難しいアイテムです。
そんなケーブルに関するプチストレスも、キッチンペーパーの芯が解決してくれます。
【やり方】
準備するもの：ケーブル、キッチンペーパーの芯
1.キッチンペーパーの芯を適当なサイズに切っておきます。
2.ケーブルを折りたたんでまとめて、芯の中に収納してください。
たったこれだけで、ごちゃごちゃだったケーブルがすっきりします。それだけでなく、ケーブル同士が絡まらず、プチストレスから解放！
キッチンペーパーの芯を4等分にしたら、見た目のバランスも良く、ちょうどいいサイズ感でした。
芯に何の充電器か書いておけば、使用する際も一目でわかりやすくていいですよ！
キッチンペーパーの芯を収納ボックスに入るサイズで揃えて切ると、きれいに収納できます。
■トングが広がらず、隙間にピッタリ収まる！
サラダやパスタの取り分け、揚げ物を揚げ油から出す時など、なにかと出番の多いトング。しかし、収納時にかさばってしまい、引き出しの中で場所を取ってしまうことはありませんか？
そんな時にも、キッチンペーパーの芯を使用した収納が役立ちます。
【やり方】
準備するもの：トング、キッチンペーパーの芯
1.トングを閉じた状態にし、芯の中に差し込むように収納します。これで完成です。
トングをキッチンペーパーの芯に入れておくことで、開いたり絡まったりするのを防ぎ、コンパクトに収納できます。引き出しの中でも安定しやすく、他のキッチンツールと一緒にすっきり収めることが可能です。
衛生面も考え、トングは必ず洗ってしっかり乾燥させた「収納時」のみに使用してくださいね。安全のため、必ず火の気のない場所での保管用として活用しましょう。
■キッチンペーパーの芯で日々のプチストレスを解消！
キッチンペーパーの芯は、捨ててしまいがちな身近なアイテムですが、意外と収納に役立つ便利グッズです。
さらに、汚れてもすぐ捨てて新しい芯に変えればOKなので、衛生的な点も魅力。洗ったり拭いたりする手間がなく、気軽に取り入れられます。
日々の「片付かない」「取り出しにくい」といったプチストレスを減らし、快適なキッチン環境づくりに役立つアイデアです。ぜひ、試してみてくださいね。
文＝ゆき
2児のママライターです！効率よく時短できるライフハックが大好き！小さな工夫で、毎日が少し楽になる、誰でもすぐに真似できる、そんな簡単で便利なライフハックを紹介します。