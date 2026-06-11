「マジで!?」「衝撃過ぎて…」28歳Jリーガーと元人気アイドルメンバーの電撃結婚発表にSNS騒然！「奇跡のふたりすぎ」「今年１興奮したわ」
V・ファーレン長崎の岩崎悠人が６月11日、自身のインスタグラムで結婚を発表。お相手は人気アイドルグループ『HKT48』の元メンバーで、現在はタレントや俳優として活動する山下エミリーさんだ。
28歳のFWは、自身のSNSで連名のメッセージを投稿した。
「この度、私たち、岩崎悠人と山下エミリーは結婚いたしましたことをご報告申し上げます。いつも温かく応援し支えてくださっている皆さまへ、このようなご報告ができますことを心より嬉しく思っております。
お互いがそれぞれの道に真摯に向き合い、日々努力を重ねる姿に尊敬の気持ちを抱きながら、今日まで歩んでまいりました。これからは人生のパートナーとして、互いに支え合いながら歩んでまいりたいと思っております。
また、これまで私たちを応援してくださった皆さまへの感謝の気持ちは、これからも変わることはありません。温かい応援や励ましのお言葉の一つひとつが、私たちにとって大きな支えとなっております。
岩崎はこれまで以上にサッカーに真摯に向き合い、山下も引き続きタレント活動に励みながら、それぞれの世界でより一層成長した姿をお届けできるよう努めてまいります。
これからも皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、穏やかで笑顔の絶えない温かな家庭を築いてまいります。今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。岩崎悠人 山下エミリー」
一方、山下さんも自身のインスタグラムを更新。結婚報告とともに仲睦まじい２ショットを複数枚公開した。花束を手にした岩崎と腕を組みながら笑顔を見せる写真や、２人で黒いサングラスをかけて並ぶ写真などを投稿し、幸せいっぱいの様子を伝えている。
この突然の発表にファンも驚きと祝福の声を寄せた。SNS上では「マジで!?」「ビックリや」「わお！素晴らしい！」「結婚おめでとう」「ホントびっくりした〜」「お昼にいいニュース」といったコメントが続々。また、「奇跡のふたりすぎてニヤニヤが止まらない」「HKTオタク兼長崎サポのワイ、色々と衝撃過ぎて理解が追い付いておりません」「今年１興奮したわw」など、両者のファンから歓喜の声も上がっている。
岩崎は2017年に京都橘高から京都サンガF.C.に加入してプロキャリアをスタート。その後、北海道コンサドーレ札幌、湘南ベルマーレ、アビスパ福岡などでプレーし、今季、長崎へ完全移籍した。今シーズンはJ１百年構想リーグで12試合に出場して１ゴールを記録。また、U-17日本代表から各年代の世代別代表に継続して選出され、22年にはE-1選手権でA代表デビューも果たしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「ニヤニヤが止まらない」元HKT48と岩崎悠人の結婚報告ショット！
28歳のFWは、自身のSNSで連名のメッセージを投稿した。
「この度、私たち、岩崎悠人と山下エミリーは結婚いたしましたことをご報告申し上げます。いつも温かく応援し支えてくださっている皆さまへ、このようなご報告ができますことを心より嬉しく思っております。
また、これまで私たちを応援してくださった皆さまへの感謝の気持ちは、これからも変わることはありません。温かい応援や励ましのお言葉の一つひとつが、私たちにとって大きな支えとなっております。
岩崎はこれまで以上にサッカーに真摯に向き合い、山下も引き続きタレント活動に励みながら、それぞれの世界でより一層成長した姿をお届けできるよう努めてまいります。
これからも皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、穏やかで笑顔の絶えない温かな家庭を築いてまいります。今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。岩崎悠人 山下エミリー」
一方、山下さんも自身のインスタグラムを更新。結婚報告とともに仲睦まじい２ショットを複数枚公開した。花束を手にした岩崎と腕を組みながら笑顔を見せる写真や、２人で黒いサングラスをかけて並ぶ写真などを投稿し、幸せいっぱいの様子を伝えている。
この突然の発表にファンも驚きと祝福の声を寄せた。SNS上では「マジで!?」「ビックリや」「わお！素晴らしい！」「結婚おめでとう」「ホントびっくりした〜」「お昼にいいニュース」といったコメントが続々。また、「奇跡のふたりすぎてニヤニヤが止まらない」「HKTオタク兼長崎サポのワイ、色々と衝撃過ぎて理解が追い付いておりません」「今年１興奮したわw」など、両者のファンから歓喜の声も上がっている。
岩崎は2017年に京都橘高から京都サンガF.C.に加入してプロキャリアをスタート。その後、北海道コンサドーレ札幌、湘南ベルマーレ、アビスパ福岡などでプレーし、今季、長崎へ完全移籍した。今シーズンはJ１百年構想リーグで12試合に出場して１ゴールを記録。また、U-17日本代表から各年代の世代別代表に継続して選出され、22年にはE-1選手権でA代表デビューも果たしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「ニヤニヤが止まらない」元HKT48と岩崎悠人の結婚報告ショット！