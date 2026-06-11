アイ・ケイ・ケイホールディングス <2198> [東証Ｐ] が6月11日後場(15:00)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比74.9％増の6.6億円に拡大し、従来の71.0％減益予想から一転して増益で着地。

通期計画の11.7億円に対する進捗率は56.4％に達し、5年平均（ただし赤字期を除く）の20.4％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常利益は前年同期比66.1％減の5.1億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である2-4月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比11.9％減の1.7億円に減り、売上営業利益率は前年同期の3.3％→2.5％に悪化した。



株探ニュース