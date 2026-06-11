11日15時現在の日経平均株価は前日比54.91円（-0.09％）安の6万4124.36円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は421、値下がりは1101、変わらずは35と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は82.87円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が61.14円、ＴＤＫ <6762>が44.75円、アドテスト <6857>が31.38円、フジクラ <5803>が17.1円と続いている。



プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を151.85円押し上げている。次いでキオクシア <285A>が107.00円、イビデン <4062>が49.95円、太陽誘電 <6976>が29.33円、味の素 <2802>が28.36円と続く。



業種別では33業種中11業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、食料、海運、金属製品と続く。値下がり上位には非鉄金属、輸送用機器、証券・商品が並んでいる。



※15時0分14秒時点



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