男性6人組「DA PUMP」が11日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。KIMI（43）が大物タレント、大物お笑い芸人との交流について語った。

DA PUMPの豪華な交友関係の話題から、KIMIはタレント・所ジョージ、「とんねるず」の木梨憲武と親交があると紹介された。

KIMIは2人とゴルフを楽しむ写真が披露されると、きっかけについては「憲さんが朝ラジオをやっておられるんですけれど、そのラジオで一般人の枠からゴルフコンペに参加できるっていう、パター大会をやるぞっていうリスナーオーディションみたいなのがあって」と回顧。

それを聴いたKIMIは「面白そうと思って。事務所に何も言わずに応募したんですね」と一リスナーとして応募したと打ち明けた。

すると番組から声がかかり、木梨に「DA PUMPの…」とあいさつしたところ「えっ？DA PUMP？お前いたっけ？」とまさかの反応があったと笑わせた。

それでも「そこにたまたま現れた所さんが、“せっかくだからDA PUMPの曲作ってやるよ”って曲も出させてもらって」と楽曲提供をしてもらうなど、2人とは親しい間柄となったという。

親交は現在も続いていると言い「憲さんのおかげで、ヒロミさんもそうですけれど、憲さんの周りにいるとやっぱり数々のスターの芸能人たちがいらっしゃるので。僕もそこで食事とかさせてもらって」とほほ笑んだ。

「大体周りの人には“（キャラが）弱いな、お前”って言われます」と苦笑したが「“飲みまーす！、ありがとうございまーす！”みたいな」と明るく返しているとぶっちゃけた。