熱中症の経験がある人はない人と比べ、眼球内が白濁する白内障を発症するリスクが２倍だったとする分析結果を、名古屋工業大と金沢医大の研究チームがまとめた。

暑さで目がダメージを受ける可能性があるとみている。論文が国際科学誌に掲載された。

白内障は、たんぱく質でできたレンズの水晶体が濁り、ものが見えにくくなる病気だ。加齢や糖尿病などで発症のリスクが高まる。このほかに高温による関連が指摘されてきた。

そこでチームは、約２４６万人の診療報酬明細書（レセプト）のデータを用いて、熱中症と白内障の関連を調べた。２０２３年末までの１３年間分を使い、年齢や糖尿病の有無などの条件は補正した。

その結果、熱中症になったことがある人は、ない人と比べて白内障を発症するリスクが１・９６倍となった。元々白内障になりにくい３０歳代同士の比較では、熱中症経験者のリスクは未経験の人の２・９９倍だった。

チームの平田晃正・名工大教授（医用工学）は「熱中症にならないように生活するのが重要だ。もし、なってしまった場合は目も冷やすことを心がけるといい」と話している。

山田昌和・杏林大教授（眼科学）の話「暑い地域で白内障が多いことは知られている。今回の分析は、因果関係ははっきりしないものの、興味深い結果だ」