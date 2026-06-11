サッカーＪ１・浦和レッズの育成組織（アカデミー）が利用するさいたま市のグラウンドに５月、「彩艶（ざいおん）ハウス」と呼ばれる練習拠点施設が登場した。

育成組織で力をつけ、ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に挑む日本代表ＧＫ鈴木彩艶選手（２３）の海外移籍金を活用してレッズが既存の市有施設を建て替えた。育成選手たちはトップチームを目指して汗を流し、憧れの先輩にエールを送る。

サッカーコート２面を備える「八王子スポーツ施設」（さいたま市中央区）では５月２７日夕、浦和レッズの育成年代にあたる小学３年から高校３年の計約１３０人がピッチを走り回っていた。コート脇にはチームのエンブレムをあしらった真新しい２階建ての建物。正式名は「研修棟」だが、選手たちは皆「彩艶ハウス」と呼ぶ。

「ぜひお願いします」と快諾

鈴木選手は同市浦和区出身で、育成時代にこのグラウンドで汗を流した。２０１９年に浦和レッズ史上最年少となる１６歳でプロ契約を結ぶと、身長１メートル９０の長身を生かしたハイボール処理やセービングを武器に頭角を現し、２３年夏にはシントトロイデン（ベルギー）へ移籍。現在はパルマ（イタリア）でプレーする。

新研修棟を「彩艶ハウス」と名付けると決まったのは昨年３月。狭小な旧研修棟の建て替えは２４年頃には決まっていたが、鈴木選手が日本代表として帰国した際、浦和レッズアカデミー本部長の須藤伸樹さん（５５）が名付けを打診。「ぜひお願いします」と快諾したという。

約１億５０００万円を投じて建設された彩艶ハウスは、２階建てで延べ床面積約３８０平方メートル。育成の選手の個人ロッカー、シャワー室、食堂、トレーニングルームなどを備える。

鈴木選手と同じさいたま市出身で、浦和ユース（Ｕ―１８）主将を務めるＭＦ小川直澄（なおと）さん（１７）は「よりサッカーに集中しやすい環境になって感謝しかない。自分も彩艶選手を超えられる選手になりたい。彩艶選手なら日本に新しい景色を見せてくれると信じています」と話し、アカデミーの須藤さんも「自分らしく頑張ってほしい」と活躍を楽しみにしている。（さいたま支局 川村祐生）